Wölbitsch/Olischar ad Heumarkt: Neuerlich lückenlose Aufklärung gefordert

Flächenwidmung nach Gutdünken darf keinen Platz in Wien haben - Auch SPÖ ist in der Ziehung dubiose Vorgänge endlich aufzuklären

Wien (OTS) - „Angesichts der neuerlichen Enthüllungen rund um den Wiener Heumarkt und die Verstrickungen mit dem Verein von Christoph Chorherr ist eine lückenlose Aufklärung dieser Causa notwendiger denn je“,so Klubobmann Markus Wölbitsch und Planungssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar in einer ersten Reaktion.



So werde durch Chats zwischen Michael Tojner und Christoph Chorherr, die das Nachrichten-Magazin „profil“ auf seiner Online-Seite veröffentlicht hat, erneut der Verdacht erhärtet, dass die Widmung des umstrittenen Heumarkt-Projekts in einem direkten Zusammenhang mit Spenden an Chorherrs Verein stehe.



„Seit Jahren wird von der neuen Volkspartei Wien auf die zahlreichen Unstimmigkeiten im Planungsbereich der Stadt Wien hingewiesen und in zahlreichen Anfragen und dringlichen Initiativen auf Antworten gedrängt“, so beide weiter und abschließend: „Auch die SPÖ ist in der Ziehung und muss nun klären, welche Rolle sie in dieser Causa eingenommen hat. In Wien darf schlichtweg kein Platz für eine Flächenwidmung sein, die nach dem Wunsch einzelner Personen, nach Gefälligkeiten und Gutdünken vergeben wird. Diese gravierenden Missstände müssen endlich einer adäquaten Klärung unterzogen werden.“

