#dif21 Grande Finale: Volle Donauinselfest-Power am Sonntag!

#wieniezuvor – Motto ist Programm beim 38. Donauinselfest. Das fulminante Festivalwochenende ist in vollem Gange. Top-Shows stehen auch morgen beim großen Abschluss am Programm.

Wien (OTS/SPW) - Ob Best of Donauinselfest mit großem Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits mit Ulli Bäer, Andy Baum, Johnny Bertl, Folkshilfe, Marianne Mendt, Ina Regen, Norbert Schneider sowie Gert Steinbäcker, Nadja Maleh, Hot Pants Road Club oder RTIC-Gewinner Pablo Grande, das Donauinselfest geht heute mit großartigen heimischen Acts weiter. Die Künstler*innen bringen die Donauinsel ordentlich zum Beben und das Publikum feiert ausgelassen, hält sich dabei aber sehr diszipliniert an die Sicherheitsvorgaben – danke dafür!

Morgen Sonntag mündet das #dif21 Festivalwochenende mit noch einmal geballter Vielfalt im großen Finale. Angefangen mit der #dif21 Kidsshow mit Rolf Rüdiger & Robert Steiner, den Helfern Wiens, den Wiener Kinderfreunden und dem Verein „Ich bin O.K.“, die nicht nur die jungen Besucher*innen zum Lachen bringt, über heimische Kabarett-Größen auf der Ö1 Kulturbühne, bis hin zu den heurigen Headlinern Josh. und Seiler & Speer auf der Hitradio Ö3 Festbühne.

#dif21 Grande Finale: Das Programm am Sonntag

Festbühnen Area – Hitradio Ö3-Festbühne

(Einlass 15:00 Uhr, Ende ca. 22:00 Uhr)

16:00 Uhr Lisa Pac

16:50 Uhr Chris Steger

17:40 Uhr Klangkarussell

18:45 Uhr Josh.

20:20 Uhr Seiler & Speer



Kulturbühnen Area – Ö1 Kulturbühne #dif21 Kindershow

(Einlass 10:00 Uhr, Ende ca. 13:00 Uhr)

10:30 Uhr #dif21 Kindershow mit Rolf Rüdiger & Robert Steiner, den Helfern Wiens, den Wiener Kinderfreunden und „Ich bin O.K.“

Kulturbühnen Area – Ö1 Kulturbühne

(Einlass 16:00 Uhr, Ende ca. 21:00 Uhr)

17:35 Uhr Stefanie Sargnagel

17:55 Uhr Omar Sarsam

18:40 Uhr DENK & Sabine Stieger

19:35 Uhr Lukas Resetarits

20:15 Uhr Überraschungsgäste



Arbeitswelt – GÖD/ARBÖ Radio Bühne

(Einlass 11:00 Uhr, Ende ca. 20:30 Uhr)

15:00 Uhr Fii

16:00 Uhr Amy Wald

17:30 Uhr Alexander Eder & Band

19:00 Uhr Andy Lee Lang & The Spirit



Arbeitswelt – Radio Niederösterreich Schlagerbühne

(Einlass 11:00 Uhr, Ende ca. 20:30 Uhr)

15:20 Uhr Die Südsteirer

16:55 Uhr Reinhold Bilgeri & Band

18:30 Uhr Marc Pircher & Band



Das gesamte Programm gibt es unter www.donauinselfest.at.

Unter sichersten Vorkehrungen auf die Insel!

Alle Besucher*innen müssen neben ihrem personalisierten Ticket einen negativen PCR-Test vorweisen, der zum Zutrittszeitpunkt nicht älter als 48 Stunden ist – für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gelten maximal 72 Stunden. Und nach wie vor gilt: All jene, die kein Ticket für das Grande Finale auf der Donauinsel bekommen haben, können auf ORF III ausgewählte Highlights der #dif21 Shows mitverfolgen.

Alle weiteren Informationen rund um das Setting und die Sicherheit beim Donauinselfest 2021 finden Besucher*innen auf www.donauinselfest.at.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

