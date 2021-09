Grüne Landessprecherin kritisiert mangelnde Lösungskompetenz der ÖVP, die den Menschen im Bezirk Gänserndorf Lebensjahre kostet

Helga Krismer: „ÖVP NÖ soll Alternative zur gescheiterten S8 endlich zur Entlastung der Bevölkerung mit Bund planen, statt den Rechtsstreit weiter zu treiben“

Die mangelnde Lösungskompetenz der ÖVP kostet den Menschen Lebensjahre. Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Seit 19 Jahren wird nun über die S8 diskutiert. „Zeit, die das Land Niederösterreich besser für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und lokale kleinräumige Umfahrungen nutzen hätte können, anstatt Millionen in Planungen und Leerläufe für eine Schnellstraße ins Nirgendwo zu stecken. Die ÖVP NÖ soll Alternative zur gescheiterten S8 endlich zur Entlastung der Bevölkerung mit Bund planen, statt den Rechtsstreit weiter zu treiben“, so die Grüne Landessprecherin Helga Krismer. Die Grünen Niederösterreich weisen seit Jahren auf eine rasche Entlastung mit Ortsumfahrungen hin. Stau, Lärm und unattraktive Gemeindegebiete wären schon längst Geschichte, wenn die ÖVP in Niederösterreich nicht so stur wäre.

Die Pendlerinnen und Pendler und die Bevölkerung werden seit Jahren daher für dumm verkauft. Mit einer S8 würde die klimaanheizende Verkehrspolitik in unserem Bundesland eine Fortsetzung finden. Eines steht fest: Hätte man die fast zwei Jahrzehnten für Alternativen im öffentlichen Verkehr genützt, wäre die S8 kein Thema mehr und man hätte die gewünschte Entlastung längst erreicht. Daher rate ich der ÖVP von einer Beschwerde zum gestrigen Urteil abzusehen, damit das Leiden der verkehrsgeplagten Bevölkerung endlich ein Ende hat. Es braucht dagegen rasch die Alternativprüfungen mit einer Gesamtschau des Verkehrs. Die mangelnde Lösungskompetenz der ÖVP kostet den Menschen Lebensjahre. “, schließt Krismer ab.

