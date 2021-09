„profil“: NS-Akte entdeckt: Die unrühmliche und bislang unbekannte Vergangenheit der Regie-Legende Franz Antel.

„Ein alter Nazi und stolz darauf“ – der 2007 verstorbene Antel „floh” 1936, nach NS-Deutschland, und gab dort an, seit 1933 ein „illegales“ NSDAP-Mitglied zu sein.

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner aktuell erscheinenden Ausgabe berichtet, hat die Biografie der österreichischen Regie-Legende Franz Antel, der u. a. mit Größen wie Hans Moser, Oskar Werner und Udo Jürgens drehte, so unrühmliche wie bislang unbekannte Stellen. „profil“ zeichnet in der aktuellen Cover-Geschichte die Karriere-Chronik eines schamlosen Opportunisten nach. Anlass für die Recherchen waren Aktenfunde der am King’s College in London ausgebildeten Historikerin Hanja Dämon in diversen Archiven. Antel war bereits im Juni 1933 der NSDAP-Gruppe Wien Alsergrund beigetreten, wie er unter Anführung von Zeugen den zuständigen Stellen im NS-Deutschland mitteilte. Mittels eines „Asylantrags“ und der Behauptung, im Ständestaat politisch verfolgt zu werden, erhoffte der damals 23-Jährige, seine Filmkarriere weiter voran treiben zu können. Im von Dämon gehobenen Fragebogen gibt Antel weiter an, dass er als Leiter einer „NS-Filmzelle“ nachweislich versucht habe, „Parteigenossen im Film zu beschäftigen“. In einer Film-Illustrierten kommentiert Antel den Anschluss Österreichs als „ergreifenden Höhepunkt“, am Set habe man „fassungslos vor Freude“ zwei Tage lang gefeiert. Dort sagt der Jung-Regisseur auch, dass „man den Filmjuden auf die Finger schauen müsse“. Im Nachkriegs-Österreich erklärte Antel dem Kabarettisten Gerhard Bronner, dass er „ein alter Nazi“ und „stolz darauf“ sei und benutzt im Zusammenhang mit dem Kritiker Hans Weigel den Terminus „Saujude“. Die Historikerin Haja Dämon resümiert: „Antel hat in allen Systemen versucht, das Beste für sich herauszuschlagen, und das ist ihm gelungen.“ Aber, so ihr Zusatz, Antels Vorgangsweise sei durchaus „kein Einzelfall“, da gelte es noch viele unerzählte Geschichten zu entdecken.

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, E-Mail: online @ profil.at