„IM ZENTRUM“: Kinder in der Pandemie – Von der Politik im Stich gelassen?

Am 19. August um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wir sind im zweiten Herbst nach Ausbruch der Pandemie und am Anfang der vierten Welle angelangt. Diese trifft vor allem die Jungen in der Gesellschaft. Mehr als 600 Klassen sind in Quarantäne. Laut Bildungsministerium betrifft dies etwa 17.000 Kinder und Jugendliche, die meisten davon in der Bundeshauptstadt Wien. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler kritisieren schlecht funktionierende Tests und die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden. In einem offenen Brief an die Bundesregierung forderten 32 Wiener Schulsprecher/innen Luftfilter und den Schutz ungeimpfter Kinder mittels Impfpflicht fürs Schulpersonal. Die Opposition wirft der Regierung vor, erneut den Sommer für die Planung verschlafen zu haben.

Überforderte Schulen, alleingelassene Eltern, verwirrende Maßnahmen. Wie können die widersprüchlichen Anweisungen aufgelöst werden? Wann gibt es klare Regeln? Wurde der Sommer abermals verschlafen? Soll nach einer zugelassenen Impfung für unter Zwölfjährige in den Schulen geimpft werden?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 19. September 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Pamela Rendi-Wagner

Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau, SPÖ

Martin Netzer

Generalsekretär im Bildungsministerium

Michael Wagner

Mikrobiologe, Universität Wien

Judith Raunig

Gesundheitspsychologin

Mati Randow

Schulsprecher AHS Rahlgasse, Wien

