EINLADUNG zum FESTAKT 20 Jahre Mobile Jugendarbeit in Niederösterreich

Sankt Pölten (OTS) - Die 14 Trägervereine der Mobilen Jugendarbeit in Niederösterreich laden die Vertreter der Medien recht herzlich zur Teilnahme am Festakt und Leistungsschau "Mobile Jugendarbeit wirkt seit 20+1 Jahren" im Landhaus in St. Pölten ein.

Zeit: Dienstag, 21.9.2021 um 13:30 Uhr

Ort: Niederösterreichisches Landhaus St. Pölten Haus 1A, Ostarrichisaal

Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

Programmablauf:

13:30 Uhr Begrüßung namens der Trägervereine

13:50 Uhr Gesprächsrunde zur Wirkung von Mobiler Jugendarbeit

14:30 Uhr Festreden:

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig – Landesrätin für Gesundheit

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister – Landesrätin für Jugend in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig – Landesrätin für Gesundheit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister – Landesrätin für Jugend in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 15:00 Uhr Führung durch die Welt der Mobilen Jugendarbeit Landhaushof

Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Klaus Neumann, Geschäftsführer Kids-Zone & More, 0664 8236211

Bernhard Zima, MBA, Gf. Obmann, Verein Jugend und Lebenswelt, 0699 11480827