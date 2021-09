ORF III am Wochenende: Highlights vom Donauinselfest 2021 live-zeitversetzt von der Fest- und Ö1-Kulturbühne

Mit: Gert Steinbäcker, Schiffkowitz, Marianne Mendt, Ina Regen, Seiler & Speer, Josh., Nadja Maleh, Christoph Fritz, Lukas Resetarits, Omar Sarsam u. v. m.

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information ist am Wochenende ganz im Donauinselfest-Fieber – am Samstag, dem 18. September 2021, präsentiert „ORF III LIVE“ im Hauptabend „Sternstunde des Austropop“:

Zahlreiche Stars wie Gert Steinbäcker, Schiffkowitz, Marianne Mendt und Ina Regen lassen die größten Hits wieder aufleben. Weiters darf sich das Publikum auf Kabarett-Stars wie Nadja Maleh freuen. Am Sonntag, dem 19. September, sorgen u. a. Omar Sarsam und Lukas Resetarits für humorvolle Momente, während Seiler & Speer und Josh. musikalisch überzeugen. Tagsüber zeigt ORF III an beiden Tagen Höhepunkte des Donauinselfests vergangener Jahre sowie weitere legendäre Open-Air-Konzerte.

Samstag, 18. September

Am Samstag startet der Donauinselfest-Schwerpunkt bereits ab 8.45 Uhr mit der vierteiligen „zeit.geschichte“-Doku „Soundtrack Österreich“ von Robert Pöcksteiner, die die österreichische Musikgeschichte rekapituliert. Nach Konzerthöhepunkten vergangener Donauinselfeste, u. a. von Folkshilfe (11.55 Uhr), Christina Stürmer (12.50 Uhr) und Gert Steinbäcker (15.55 Uhr), meldet sich ORF III um 19.20 Uhr mit einem Live-Bericht von der Insel mit Ani Gülgün-Mayr und Elisabeth Vogel.

Auf der Ö1-Kulturbühne trainieren anschließend zwei Kabarettstars die Lachmuskeln des Publikums: Nadja Maleh (19.30 Uhr), eine der lustigsten Frauen des Landes, präsentiert Ausschnitte aus ihren Programmen. Der Niederösterreicher Christoph Fritz (19.50 Uhr) feierte mit dem ersten Soloprogramm „Das jüngste Gesicht“ große Erfolge und wurde mit zahlreichen Preisen wie dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Auf der Ö1-Kulturbühne darf man sich auf schwarzhumorige Pointen freuen.

Um 20.15 Uhr bricht auf der Festbühne, diesmal in Kooperation mit Radio Wien, eine wahre „Sternstunde des Austropop“ an: Ein Orchester, dirigiert von Christian Kolonovits, und zahlreiche Stars wie Gert Steinbäcker, Schiffkowitz, Marianne Mendt, Ina Regen u. v. m. lassen die größten Hits sowie legendärsten Donauinselfest-Momente wieder aufleben und präsentieren dabei auch einige Premieren. Ein Abend mit Gänsehaut- und Mitsinggarantie! Danach sind das im vergangenen Jahr aufgezeichnete und von Christoph Grissemann und Dirk Stermann moderierte Kleinkunst-Highlight „Kabarettstars am Donauinselfest: Die besten Momente“ (22.25 Uhr) mit Auftritten von Michael Niavarani, Alex Kristan, Eva Maria Marold, Thomas Stipsits u. v. m. sowie das 2018 aufgezeichnete Konzert der Kultband Wanda (23.40 Uhr) zu sehen.

Sonntag, 19. September

Am dritten und letzten Festivaltag zeigt ORF III tagsüber Konzerte von S.T.S. (13.50 Uhr), Rainhard Fendrich (15.20 Uhr) und Pizzera & Jaus (16.30 Uhr).

Ab 19.35 Uhr gibt es wieder Kabarettunterhaltung live-zeitversetzt von der Ö1-Kulturbühne: Den Auftakt macht Omar Sarsam mit einer Überdosis Körperkomik, sprachlichen Spezialitäten, richtig guten Songs und einer Riesenportion Spielfreude. Im Hauptabend übernimmt Lukas Resetarits (20.15 Uhr), der Einblicke in sein aktuelles Kabarettprogramm „Das Letzte“ gibt. Dabei geht es um letzte Dinge, Worte, Taten, aber auch um neue Berufe und Start-Ups wie Schredderer, Essen auf (Fahr-)Rädern oder Werbeagenturen statt Regierungen.

Die Festbühne, präsentiert von Hitradio Ö3, rockt danach das Kult-Duo Seiler & Speer (21.15 Uhr): Seit ihrem Riesenhit „Ham kummst“ und dem gleichnamigen Debütalbum sind Seiler & Speer aus der österreichischen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Mit dem Amadeus-Award für die beste Pop/Rock-Band des Jahres 2019, den Hit-Singles „Soits leben“, „Herr Inspektor“ oder „Ala bin“ und vielen weiteren Songs krönen Seiler & Speer den Sonntagabend auf der Festbühne. Um 22.50 Uhr betritt Josh. die Festbühne. Ihm gelang mit „Cordula Grün“ der Überraschungshit des Jahres 2018. Seitdem ist Johannes Sumpich zu einem der gefragtesten Popmusiker des deutschen Sprachraumes geworden. Egal ob auf Festivals in Österreich und Deutschland oder bei Solo-Konzerten: Bei Josh. kann man sich immer auf eine gehörige Portion Wiener Schmäh, Rock'n'Roll und viel Gefühl freuen. Abschließend um 0.05 Uhr warten Alexander Horstmann, Ludwig Ebner, Harald Wiesinger, Philipp Mayer und Birgit „die Denk“ mit ihren größten Hits und neuen Songs.

