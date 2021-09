Bewerben! Wiener Stadtwerke suchen 160 Lehrlinge für Zukunftsjobs

Wien (OTS) - Eine Lehre bei den Wiener Stadtwerken zu machen heißt, eine hochmoderne Ausbildung in einem Zukunftsjob zu bekommen. Ab sofort kann man sich für Herbst 2022 um eine von 160 Lehrstellen in zwölf Berufen bewerben. Die Wiener Stadtwerke Gruppe will besonders den Anteil von jungen Frauen in technischen Lehrberufen erhöhen. Seit heuer wird in zwei neuen Lehrberufen ausgebildet: in Gleisbautechnik sowie in der Doppellehre Elektrotechnik und Mechatronik. Für letztere werden 2022 gleich 90 Lehrplätze vergeben. „ Wir bilden die Fachkräfte der Zukunft aus und geben jungen Menschen Perspektive in schwierigen Zeiten “, sagt der Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke, Peter Hanke. Die Lehre beginnt im September 2022, Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause konnte man sich heute, Freitag, am Lehrlingstag der Wiener Stadtwerke buchstäblich ein Bild von den Lehrlingen machen. Im Verkehrsmuseum Remise kamen rund 300 junge Menschen zusammen, um gemeinsam mit ihren AusbilderInnen und Angehörigen zu feiern. So wurden zuerst jene 150 neuen Lehrlinge begrüßt, die mit Anfang September ihre Lehre in einem Konzernunternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe starteten. Unter ihnen Anna, die eine Gleisbautechnik-Lehre bei den Wiener Linien begonnen hat, und Moshtaba, Elektrotechnik-Lehrling bei Wien Energie (beide im Bild mit Peter Weinelt). Nach den frischgebackenen Lehrlingen wurden jene rund 135 Lehrlinge auf die Bühne geholt, die in den Jahren 2020 und 2021 ihre Lehre mit Auszeichnung abgeschlossen hatten.

„ Während andere vom Fachkräftemangel reden, bilden die Wiener Stadtwerke aus ureigenstem Interesse jedes Jahr junge Menschen zu top Fachkräften in den verschiedensten Bereichen aus. Ich freue mich, dass sich in den letzten Jahren immer mehr junge Frauen für einen technischen Lehrberuf entschieden haben – eine positive Entwicklung, die wir aktiv vorantreiben “, sagte der stv. Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Peter Weinelt, beim Lehrlingstag.

Gerade die Wiener Stadtwerke mit ihren Kernbereichen Mobilität und Energie sind durch die Digitalisierung im Wandel. Sowohl Fahrzeuge als auch Anlagen werden zunehmend automatisiert und computergesteuert, intelligente Zähler und smarte Stromnetze ermöglichen einen effizienten Umgang mit Energie. Die Folge: Elektrotechnik, Mechanik, Informatik und Elektronik sind heute stärker miteinander verbunden denn je. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird die Anzahl der Lehrstellen schrittweise ausgebaut, um Wien auch weiterhin am Laufen zu halten.

Für Herbst 2022 stehen 12 Lehrberufe zur Auswahl: Angewandte Elektronik, Betriebslogistik, Bürokaufmann/Bürokauffrau, Elektrotechnik und Mechatronik, Floristik, Gärtnerei, Gleisbautechnik, Informationstechnologie, Installations- und Gebäudetechnik, Maschinenbautechnik, Reinigungstechnik und Telekommunikationstechnik. Mehr Infos zu den einzelnen Lehrberufen und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es unter https://www.wienerstadtwerke.at/lehre





SERVICE: Ein Foto von Anna und Moshtaba mit Generaldirektor-Stv. Peter Weinelt vom Lehrlingstag 2021 der Wiener Stadtwerke finden Sie unter: https://terabox.wienit.at/index.php/s/CxEtD53LTMMPgSE





