Roland Kaiser - Die Tournee zum Erfolgsalbum findet statt!

Das erste Konzert in der Wiener Stadthalle seit 1 ½ Jahren am 26.09.

Wien (OTS) - Nach anderthalb Jahren Zwangspause wird Roland Kaiser mit seiner Band am 17. September 2021 den Auftakt zur ersten großen Arena-Tournee seit Beginn der Pandemie im deutschsprachigen Raum feiern. Startschuss ist in der SACHSENarena Riesa. Die Tournee wird im Anschluss bis zum 13.11.2021 durch insgesamt 28 Arenen in 24 Städten - inklusive Wien und Zürich – führen.

„Alles oder Dich“ – die Tournee zum Erfolgsalbum – musste einen Tag vor dem eigentlichen Start der Frühjahrs-Termine Anfang März 2020 gestoppt werden. Daraufhin wurden sowohl die Frühjahrs- sowie die Herbsttermine der angesetzten Arena-Tournee vollständig in das Jahr 2021 verschoben.

Nach den vielen Monaten der Stille war für Roland Kaiser und seine Band die Freude enorm groß, als Mitte August 2021 die Bestätigung für insgesamt sieben Open Air-Konzerte mit Umsetzung ab Anfang September erfolgte. Parallel wurde hinter den Kulissen an allen Fronten auf Hochtouren gearbeitet, um nun die erste große Arena-Tournee im deutschsprachigen Raum überhaupt seit Beginn der Pandemie spielen zu können. Alle Besucher werden gebeten, sich regelmäßig über das eigens eingerichtete Info-Portal (www.semmel.de/rolandkaiser-infoportal) über die geltenden Zugangsbestimmungen zu informieren.

„Für mein gesamtes Team, meine Band und mich ist es gerade kaum fassbar, dass wir tatsächlich auf große Arena-Tournee gehen können. Die Vorfreude ist unbeschreiblich. Vor ein paar Wochen wussten wir noch nicht einmal, ob wir in diesem Jahr überhaupt spielen können. Jetzt können wir bereits auf sieben großartige Open Air – Konzerte zurückblicken und nehmen die Begeisterung und Energie mit auf eine Tournee, die für uns alle nach der langen Zwangspause etwas ganz Besonders sein wird“, sagt Roland Kaiser.

Neben den Titeln seines großartigen Albums „Alles oder Dich“ sorgt Roland Kaiser mit seiner hervorragenden Live-Band ebenfalls mit den Neuinterpretationen seiner größten Hits wie „Dich zu lieben“, „Santa Maria“, „Alles was du willst“, „Schach Matt bis zum YouTube-Hit „Warum hast du nicht nein gesagt“ dafür, dass für sein Live-Publikum bei der „Alles oder Dich“- Tournee zum Erfolgsalbum keine Wünsche offenbleiben.

Roland Kaiser - Alles oder Dich - Die Tournee zum Erfolgsalbum

Datum: 26.09.2021, 19:30 Uhr

Ort: Wiener Stadthalle, Halle D

Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, Österreich

Url: https://showfactory.at/events/roland-kaiser/

