Volkshilfe bietet finanzielle Unterstützung für an Demenz erkrankte Menschen

Unterstützungsbedarf durch Corona gestiegen: der Demenzhilfe-Fonds hilft

Wien (OTS) - Viele an Demenz erkrankte Menschen haben den Wunsch, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu führen, auch wenn Pflege und Betreuung notwendig werden. „Mit den richtigen Unterstützungsangeboten ist das möglich. Finanziell benachteiligte Menschen können sich die notwendige Hilfe und Beratung aber meist nicht leisten. Hier unterstützen wir rasch und unbürokratisch.“, sagt Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Österreich.

Die Volkshilfe unterstützt mit ihrem Demenzhilfe-Fonds an Demenz erkrankte Menschen, die über ein geringes Einkommen verfügen, zum Beispiel bei Betreuungsstunden, Gedächtnistrainings, Urlaubspflege oder speziellem Pflegebedarf. Ein Ansuchen an den Fonds kann einmal pro Jahr gestellt werden. Finanziert werden jeweils bis zu 1.000 Euro. Diese Art der Unterstützung ist einmalig in Österreich.

Corona: Mehrbelastung in der Betreuung und Pflege zu Hause

"Rund 2.000 Menschen konnten wir bis dato aus den Mitteln des Demenzhilfe-Fonds unterstützen. Es geht uns dabei sowohl um die Lebensqualität der Betroffenen selbst, als auch um die Entlastung der betreuenden und pflegenden Angehörigen. 7 von 10 Angehörigen haben in unserer letzten Umfrage vom Sommer von einem Abfall ihrer Lebensqualität durch die Corona-Mehrbelastung in der Pflege zu Hause berichtet.“, erläutert Sacher. „Zusätzliche Unterstützungsangebote von außen können hier entlastend wirken. Der Demenzhilfe-Fonds ist in Zeiten von Corona wichtiger denn je.“, so Sacher.

Kampagnenstart zu Weltalzheimertag: Trotz Demenz gut leben

Kommende Woche, zum Weltalzheimertag am 21. September, startet auch die neue Kampagne der Volkshilfe „Trotz Demenz“. „Mit unserer Kampagne möchten wir deutlich machen, dass an Demenz erkrankte Menschen ein Recht auf soziale Teilhabe und ein gutes Leben haben. Die beiden Protagonist*innen unserer Kampagne leben selbst mit der Diagnose. Sie wollen anderen Mut machen und zeigen, dass ein gutes aktives Leben trotz Demenz möglich ist“, schließt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.

Infos zum Demenzhilfe-Fonds: www.demenz-hilfe.at/finanzielle-hilfe/

