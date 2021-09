20 Jahre Europäische Mobilitätswoche mit Jubiläums-Aktionen in ganz Österreich

Von 16.-22. September: 500 Gemeinden, Regionen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und NGOs machen bei der größten Kampagne für klimafreundliche Mobilität mit.

Wien (OTS) - Die Europäische Mobilitätswoche feiert! Zum 20. Geburtstag gibt es heuer gleich mehrere Jubiläumsaktionen. Unter dem Motto „Beweg Dich und bleib gesund!“ machen über 500 Gemeinden, Regionen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und NGOs an der Kampagne für klimafreundliche Mobilität mit. Damit ist Österreich unter den Top-3 im Länderranking der internationalen Kampagne der Europäischen Kommission.

Organisiert wird die Europäische Mobilitätswoche in Österreich vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) gemeinsam mit dem Klimabündnis Österreich. Wichtiger Mobilitätspartner der Aktionen in ganz Österreich sind die ÖBB.

„Im Verkehr liegen große Hebel zu mehr Klimaschutz. Wir bauen gleichzeitig die Öffis aus, setzen unsere E-Mobilitätsoffensive fort und finanzieren den Ausbau von Geh- und Radwegen. Mit dem Klimaticket starten wir eine Revolution im öffentlichen Verkehr. Klimafreundliche Mobilität wird dadurch einfacher und günstiger. Mit der Europäischen Mobilitätswoche schaffen wir darüber hinaus Bewusstsein für die notwendige Mobilitätswende und zeigen klimafreundliche Alternativen auf. Ich freu mich, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Gemeinden und Regionen in Österreich mit dabei sind“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Österreichweite Aktionen

230 Kilometer von Oberösterreich bis ins Burgenland führt die einwöchige Fahrradkinotour. Das Organisationsteam von KlimaEntLaster präsentiert moderne E-Transporträder und lädt gleichzeitig zum Radlkino ein – die Besucherinnen und Besucher produzieren dabei den Strom für Bild und Ton selbst auf Generatorenrädern. Als Dankeschön für Öffi-Kund:innen werden an Regionalbahnhöfen im ganzen Land über 500 Frühstücks-Sackerl verteilt. Der Fotowettbewerb „Mikroabenteuer“ zeigt, wie kurz der Weg zum unvergesslichen Erlebnis vor der eigenen Haustür sein kann. Als Hauptpreis gibt es ein E-Trekkingbike. Beim „20-Jahr-Gewinnspiel“ wartet ein autofreier Urlaub im Modellort für sanfte Mobilität, der Gemeinde Werfenweng im Salzburgerland. Ein Fixpunkt in der Mobilitätswoche ist auch heuer wieder die Straßenmalaktion „Blühende Straßen“. Statt grauem Beton und Asphalt schmücken bunte Malereien die Straßenflächen vor Schulen und Kindergärten.

20 Vorbilder zeigen, wie es geht!

20 Bürgermeister:innen sowie Bezirksvorsteher:innen gehen mit gutem Beispiel voran und machen bei der Aktion „20 Jahre – 20 Vorbilder“ Werbung für klimafreundliche Mobilität. Mit dabei sind ua Georg Willi (Innsbruck), Daniela Durstberger (Lichtenberg, OÖ) und Thomas Steiner (Eisenstadt).

www.mobilitaetswoche.at

Rückfragen & Kontakt:

Hannes Höller

Klimabündnis Österreich



+43 664 853 94 09

presse @ klimabuendnis.at