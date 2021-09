AVISO: Diversity Festival 2021 am 25.09.2021 ab 14 Uhr am Wiener Karlsplatz

Black Voices Anti-Rassismus Volksbegehren lädt zu Diversity Festival 2021 mit vorangehender Demonstration ein.

Wien (OTS) - Am 25.09.2021 veranstaltet das Black Voices Anti-Rassismus in Wien das Diversity Festival 2021. Beginn ist um 13 Uhr am Platz der Menschenrechte mit einem Demozug. Ziel ist der Karlsplatz, wo es dann ab 14 Uhr ein vielfältiges Programm mit Reden von Personen aus der Anti-Rassismus-Arbeit und künstlerischen Acts wie Eko Fresh, Gyal, Fred Owusu und der Gold Caviar Crew gibt.

Gemeinsam wollen wir ein künstlerisches und politisches Zeichen gegen Rassismus sowie Diskriminierung setzen und gleichzeitig zum Unterschreiben des Black Voices Anti-Rassismus Volksbegehrens aufrufen.

Erstes Anti-Rassismus Volksbegehren in Österreich

Das Black Voices Volksbegehren ist das erste Anti-Rassismus Volksbegehren in Österreich und fordert mit konkreten Forderungen in verschiedenen Lebensbereichen eine Verbesserung der Situation für Menschen, die von Rassismus betroffen sind.

Diversity Festival 2021

Datum: 25.09.2021, 14:00 - 22:00 Uhr

Ort: Karlsplatz

1040 Wien, Österreich

Url: https://fb.me/e/1QLJQgvgM

Rückfragen & Kontakt:

Black Voices Anti-Rassismus Volksbegehren

069910518567

volksbegehren @ blackvoices.at

www.blackvoices.at