TRIGOS 2021: Das sind die Gewinner

Sechs Nachhaltigkeitspioniere unter Österreichs Unternehmen wurden heute mit dem TRIGOS 2021 ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Sie alle setzen sich für eine nachhaltige Zukunft und ein verantwortungsvolles Wirtschaften ein: Aus den insgesamt 150 Einreichungen und den 18 nominierten Unternehmen stehen nun die Gewinner des diesjährigen TRIGOS-Award fest, welche die hochkarätige Jury in den jeweiligen Kategorien am meisten überzeugt haben:

Kategorie „Vorbildliche Projekte“: Greiner Packaging International GmbH – für die Initiative „Schulmilch-Loop“. Die Verpackungsexperten haben gemeinsam mit den Schulmilchbauern, den Unternehmen PETMAN und Starlinger Viscotec einen Joghurtbecher entwickelt, der zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial besteht und recyclingfähig ist. – www.greiner-gpi.com/de

Kategorie „MitarbeiterInnen-Initiativen“: Fill Gesellschaft m.b.H. – für das Fill Future Lab und die Lehrlings-Challenge. Das Maschinenbau-Unternehmen hat angesichts von Fachkräftemangel und Landflucht eine Lernwerkstatt ins Leben gerufen, in der speziell SchülerInnen mit Medientechnik, Virtual Reality oder Robotern experimentieren und ihre Talente entdecken können. – www.fill.co.at/

Kategorie „Internationales Engagement“: plasticpreneur by doing circular GmbH – für die Produktion von modularen und einfach zu bedienenden Kunststoffrecyclingmaschinen. Durch zusätzlich vermitteltes Know-How sollen gerade Länder des globalen Südens so aus Abfallprodukten selbständig Alltagsgegenstände aus Plastik produzieren, die dringend benötigt werden. – www.plasticpreneur.com

Kategorie „Regionale Wertschaffung“: ReinSaat KG – für die Neuentwicklung von gentechnikfreien, regional angepassten und samenfesten Kulturpflanzen. Deren Samen können dadurch geerntet, für die nächste Aussaat wiederverwendet werden und dabei den etwa gleichen Ertrag erzielen, wie im Vorjahr. – www.reinsaat.at

Kategorie „Social Innovation & Future Challenge”: Too Good To Go GmbH – für seine gleichnamige App, über die Restaurants, Supermärkte, oder Bäckereien ihr überschüssiges Essen zu günstigen Abhol-Preisen anbieten können. Seit dem Start im August 2019 konnten damit schon über eine Millionen Mahlzeiten vor der Mülltonne gerettet werden. – www.toogoodtogo.at/de-at

Kategorie „Klimaschutz“: EVVA Sicherheitstechnologie GmbH – für die zentrale Gebäudeleittechnik und die Forcierung von Clean Production. Beim Experten für Zutrittssysteme heizt und kühlt eine künstliche Intelligenz, wodurch eine enorme Menge an Strom gespart wird. Außerdem steigert EVVA stetig die Produktion ohne Öl, Emulsionen oder Wasser. – www.evva.com

Den heurigen TRIGOS-Ehrenpreis bekam Reinhard Schneider, geschäftsführender Gesellschafter und Inhaber von Werner & Mertz, verliehen. Als Ökopionier steht er mit seinem Unternehmen hinter Marken wie emsal, Erdal, Green Care Professional und Frosch und setzt sich seit über 20 Jahren für die Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit ein.

Die Gewinnerunternehmen zeichnen sich durch die Verankerung von verantwortungsvollem Handeln im Kerngeschäft, innovative Initiativen, sowie Beiträge zu den UN-Nachhaltigkeitszielen aus. Sie alle erhielten die von gabarage upcycling design gestalteten Trophäen.

Alle Details und Fotos des TRIGOS 2021 finden Sie kurz nach der Verleihung in unserem Pressekit.

Die gesamte Veranstaltung können Sie außerdem hier nachsehen.

Rückfragen & Kontakt:

Buero de Martin

Schwarzenbergstraße 5 EG links

1010 Wien

Email: presse @ buerodemartin.at