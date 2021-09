FPÖ – Hafenecker: Schwarz-grüne Öko-Steuerreform ist Abzocke der Autofahrer in Reinkultur!

Aussagen von Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel am heutigen Gemeindetag sind dreiste Unwahrheit, bereits mit NoVA-Erhöhung werden Bürger ausgenommen

Wien (OTS) - „Die Aussagen von ÖVP-Bundeskanzler Kurz und ÖVP-Finanzminister Blümel am heutigen Österreichischen Gemeindetag in Tulln, wonach die geplante Öko-Steuerreform nicht auf Kosten der Autofahrer und des ländlichen Raums gehen werde, sind die glatte Unwahrheit. Allein mit der Erhöhung der Normverbrauchsgabe haben sie bereits die erste Welle ihres schwarz-grünen Belastungstsunamis über Familien, Pendler sowie Klein- und Mittelbetriebe rollen lassen. Der nächste Griff von ÖVP und Grünen in die Geldbörsen der Autofahrer ist mit der für 2022 geplanten CO2-Steuer auch schon in Vorbereitung, um bis zu 16 Cent wollen diese Abzockkaiser den Liter Sprit dem Vernehmen nach verteuern. Hauptleidtragende davon sind gerade die Bürger am Land, die mangels Alternativen oft tagtäglich auf ihr Auto angewiesen sind. Man kann es daher nur als widerlich bezeichnen, mit welcher Dreistigkeit Kurz und Blümel die Menschen für dumm verkaufen wollen“, kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA.

Die Kurz-ÖVP trage darüber hinaus auch die von der Verkehrsministerin Gewessler verordneten Straßenbaublockade mit und habe daher „die Hand an der Schaufel, mit der diese grüne Anti-Autofahrer-Fundamentalistin die österreichische Verkehrspolitik beerdigt“. „Als Vertreterin des ländlichen Raumes hat die ÖVP schon längst abgedankt und lässt im Gleichschritt mit ihrem grünen Koalitionspartner keine Gelegenheit aus, ihm und seinen Bewohnern immer größeren Schaden zuzufügen. Politik machen die Schwarzen nur für Spender und Konzerne, für die einfachen Bürger haben sie nur Belastungen und letztklassige Märchenstunden wie heute übrig“, betonte Hafenecker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at