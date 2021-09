Lifebrain: Gestern Höchstwert an PCR-Analysen seit Beginn der Pandemie

Wien (OTS) - Wien, 16. September - Am 15. September 2021 sind 177.272 Proben aus ganz Österreich eingegangen, davon wurden 173.527 bereits vor Mitternacht ausgewertet. 97.193 Proben stammen von Personen unter 19 Jahren (0,44% davon positiv).



Die fundierte Erfahrung des Lifebrain-Labors und seiner Logistikpartner nach acht Monaten erfolgreich laufendem Alles gurgelt!-Programm in der Stadt Wien zahlt sich aus: Auch nach dem in den letzten Tagen deutlichen Anstieg der zur Analyse eingegangenen Proben durch die Schultests erweisen sich Logistik, Analysequalität und Schnelligkeit der Proben-Auswertung via PCR Test als besonders zuverlässig.



Am gestrigen Rekordtag 15. September sind insg. 177.272 Proben eingegangen; 173.527 davon wurden bereits vor Mitternacht analysiert und ausgewertet; der Rest bis 8 Uhr morgens am Folgetag. Die durchschnittliche Durchlaufzeit der Proben (von der Probenahme bis zum Vorliegen des Befunds) beträgt 16 Stunden. Diese Durchlaufzeit ist auch während des starken Anstiegs an Proben in der letzten Woche stabil geblieben. Lifebrain garantiert ein Analyseergebnis / Befund innerhalb von 24 Stunden nach Probenahme, sofern die Proben rechtzeitig vor dem letzten Abgabetermin bei einer der REWE Abgabestationen eingeworfen wurden. Das Lifebrain-Labor ist für eine tägliche Analysekapazität von 500.000 Proben ausgestattet und arbeitet rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Es kann also davon ausgegangen werden, dass auch bei weiterem Anstieg der Tests aus Schulen, Teststraßen und Testprogrammen rasche und zuverlässige Ergebnisse in höchster Analysequalität gewährleistet werden können.

Zahlen dokumentieren: Top-Qualität und Zuverlässigkeit bei Alles gurgelt!

Von den 177.272 gestern eingegangenen Proben stammen 149.815 aus dem Wiener Alles gurgelt!-Programm; der Rest der Proben stammt von Gurgeltests und Teststraßen aus Tirol, Oberösterreich und dem Burgenland sowie aus dem oberösterreichischen Alles gurgelt!-Programm. Von der Gesamtmenge der Proben (177.272) sind insgesamt 1.039 Proben (0,60%) positiv. Darin enthalten sind jedoch auch Proben von Personen mit Symptomen, die über das Programm 1450 zugewiesen wurden.



In der Gesamtmenge von 177.272 enthalten sind 149.815 Proben aus dem Wiener Alles gurgelt!-Programm (0,48 % positiv). Von diesen stammen 97.193 von Personen unter 19 Jahren (0,44 % positiv).



Die Effizienz der Arbeit bei Lifebrain bzw. aller Partner im Alles gurgelt!-Programm spricht Bände: So wurden bei den Proben aus dem Wiener Alles gurgelt!-Programm 99,68 % der eingescannten Proben zeitgerecht (innerhalb von max. 24 h) analysiert und befundet.

Massiver Anstieg der Proben in der letzten Woche – sieben Millionen PCR-Tests 2021

Durch den Beginn der Schultests ist in den letzten Tagen ein massiver Anstieg der Proben festzustellen. Bereits am Montag, 13. September, wurde ein Rekordwert von 163.000 Tests ausgewertet. Insgesamt wurden im Lifebrain-Labor seit Beginn der Testprogramme bereits über sieben Millionen Alles gurgelt!-Proben ausgewertet. Die Durchlaufzeit zwischen Probenahme und Befund beträgt dabei im Schnitt 16 Stunden und ist auch bei den Anstiegen in der letzten Woche stabil geblieben. Die Verweildauer der Proben im Labor (aussortieren, aufbereiten, analysieren, befunden) beträgt im Schnitt neun Stunden.

Hoch komplexer Logistikaufwand

"Die dahinter liegende Logistik ist natürlich hoch komplex“, erklärt Lifebrain-Geschäftsführer Michael Havel. „Für das Wiener Alles gurgelt!-Programm werden von unserem Transportpartner Post täglich über 1.300 Abholungen in ganz Wien durchgeführt. Bei den Schulen sind es täglich rund 700 Abholungen, jeweils am Montag und Mittwoch, durchgeführt von Veloce. Der überwiegende Teil der Schulproben – gestern waren dies 52.366 – wird bereits vor 14:00 Uhr bei uns im Labor abgeliefert, und die Befunde stehen noch am selben Tag zur Verfügung. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren starken Partnern Stadt Wien, Wirtschaftskammer Wien, REWE, Lead Horizon, Post und Veloce ein derart zuverlässiges und ambitioniertes Testprogramm in höchster Qualität und Professionalität umsetzen können!“, erklärt Michael Havel.



