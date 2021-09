Sachslehner: Inseratenkosten in Wien explodieren

Rotes Wien gibt weit mehr als doppelt so viel Geld aus wie alle anderen Bundesländer zusammen

Wien (OTS) - Der gestern veröffentlichte Bericht über die Werbeausgaben in Medien der öffentlichen Stellen stößt bei Laura Sachslehner, Gemeinderätin und Mediensprecherin der neuen Volkspartei Wien, auf herbe Kritik: „Die Werbeausgaben der Stadt sind gegenüber dem letzten Quartal erneut gestiegen. Haben wir in der Vergangenheit geglaubt, diese horrenden Summen sind nicht zu toppen, macht uns dieser neue Spitzenwert nahezu sprachlos.“

So gab Wien im zweiten Quartal des Jahres 2021 rund 8,4 Millionen für Werbung in Medien aus; mit den Beteiligungen der Stadt steigt der Betrag sogar auf 10,8 Millionen. Die Ausgaben im ersten Quartal beliefen sich ohne Beteiligungen auf knapp über 4 Millionen Euro. „Es ist unglaublich, wie locker das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von der SPÖ ausgegeben wird“, so Sachslehner und zieht Vergleiche zu den Bundesländern: „Wien hat in den ersten beiden Quartalen rund 12,5 Millionen für Werbekosten ausgegeben. Alle Bundesländer zusammen rund 18,86 Millionen Euro. Der Anteil der Stadt Wien macht somit unglaubliche 66 Prozent der Gesamtausgaben aus.“ Auch dieser Wert hat sich erhöht: Im vergangenen Jahr entfielen 63 Prozent der Werbeausgaben aller Bundesländer auf Wien. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass Wien das Doppelte als die restlichen Bundesländer zusammen ausgibt.“

„Wie das Rote Wien mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umgeht, ist unfassbar. Dieses immense PR-Körberlgeld der Stadt Wien hat seit Jahren und Jahrzehnten System und ist ein Sittenbild dieser Stadtregierung“, so Sachslehner abschließend.

