Feierliche Eröffnung des HERBSTGOLD – Festivals in Eisenstadt

Die Begeisterung und die Freude an der Kultur ist zurückgekehrt – das ist deutlich zu spüren. Der Kartenverkauf läuft sehr erfreulich und die internationalen Künstler können es kaum erwarten, das Publikum am Originalschauplatz des Schaffens von Joseph Haydn musikalisch zu verzaubern. Julian Rachlin

Eisenstadt (OTS) - Gestern Abend fand die feierliche Eröffnung des fünften HERBSTGOLD – Festivals im Schloss Esterházy statt. Erstmals unter der künstlerischen Leitung von Julian Rachlin behandelt das Festival von 15. bis 26. September 2021 das Thema „Metamorphosen“. Gefeiert wurde die Macht und Kraft der Wandlung beim Eröffnungskonzert im Haydnsaal des Schlosses unter dem Titel „Feuergeist“ mit Werken von Richard Strauss, Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven. Julian Rachlin trat dabei sowohl als Dirigent der Haydn Philharmonie wie auch als Primgeiger bei Richard Strauss‘ „Metamorphosen“ in Erscheinung.

Stefan Ottrubay, Direktionsrat der Esterhazy Stiftungen, und Julian Rachlin luden vor Konzertbeginn zum Empfang. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der Musikwelt wie Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf, Cornelius Obonya und Caorlin Pienkos, Rudolf und Ingrid Klingohr, Thomas Schäfer-Elmayer mit Lebensgefährtin, Bürgermeister Thomas Steiner und Daniel Serafin, Künstlerischer Direktor der Oper im Steinbruch, sowie Maggie Entenfellner und Barbara Karlich folgten der Einladung in die prunkvollen Räumlichkeiten von Schloss Esterházy.

Konzerte aus den Bereichen der Klassik, des Jazz oder der Balkan-, Roma- und Weltmusik können noch bis 26. September während des HERBSTGOLD – Festivals besucht werden. Zu erleben sind dabei Weltstars wie u.a. Klaus Maria Brandauer, Yuja Wang, Daniel Harding, Aida Garifullina, Mischa Maisky, das Mahler Chamber Orchester, das Janoska Ensemble und die Wiener Symphoniker. Julian Rachlin wird drei weitere Male beim Festival auftreten sowie auch die Haydn Philharmonie. Neben dem Eröffnungskonzert wird sie als Opernorchester bei der Aufführung von Joseph Haynds „Lo Speziale – Der Apotheker“ in Erscheinung treten. Eine besondere Metamorphose erlebt dabei ORF-Kulturchef Martin Traxl, der erstmals eine Oper inszeniert.

Julian Rachlin über das Festival: „ Die Begeisterung und die Freude an der Kultur ist zurückgekehrt – das ist deutlich zu spüren. Der Kartenverkauf läuft sehr erfreulich und die internationalen Künstler können es kaum erwarten, das Publikum am Originalschauplatz des Schaffens von Joseph Haydn musikalisch zu verzaubern. “

Bereichert und ergänzt wird das HERBSTGOLD – Festival von einer kulinarischen Entdeckungstour: Pan O‘Gusto. Auch hier zieht sich der rote Faden des Festival-Mottos „Metamorphosen“ weiter durch. Was einst als kulinarische Entdeckungsreise in der Orangerie im Eisenstädter Schlosspark begann, verwandelt heuer erstmals das gesamte Schlossquartier in Eisenstadt in ein großes Genussfestival mit den Schwerpunkten Wein, Kulinarik und Kultur. Von Weinraritäten über ausgefallene Gerichte bis hin zu Produzenten feiner Lebens- und Genussmittel – auf die Besucher warten zahlreiche Gaumenfreuden. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Burgenlandes steht das Angebot ganz im Zeichen der kulinarischen Spezialitäten des östlichsten Bundeslandes. Pan O’Gusto findet an drei ausgewählten Terminen (18.,23. und 25. September) während des HERBSTGOLD – Festivals in Eisenstadt statt.

HERBSTGOLD – Festival in Eisenstadt:

15. bis 26. September 2021

Pan O’Gusto im Rahmen von HERBSTGOLD – Festival in Eisenstadt:

18., 23. und 25. September 2021





Tickets und Informationen:

www.herbstgold.at

www.panogusto.at

​Ticketbüro pan.event GmbH

Esterhazyplatz 4, 7000 Eisenstadt

T_ + 43 2682 65 0 65

E: tickets@panevent.at

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr

Oder online unter www.herbstgold.at/tickets

