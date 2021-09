WETgruppe und ÖAMTC starten Pilotprojekt "Regionales E-Carsharing"

Nachhaltiges Mobilitätsangebot für geförderte Wohnhausanlage in Wieselburg

Wieselburg (OTS) - In Kooperation mit dem ÖAMTC fällt für die WETgruppe der Startschuss für das Pilotprojekt „Regionales E-Carsharing“. Damit steht den Bewohnern einer geförderten Wohnhausanlage in Wieselburg ein nachhaltiges Mobilitätsangebot zur Verfügung.

Ab Ende September punktet die vom Land Niederösterreich geförderte Wohnhausanlage in der Furtgasse 10 in Wieselburg mit einem exklusiven Service: Alle Bewohner der Anlage haben dann – direkt vor der Haustür – die exklusive Möglichkeit, das E-Sharing Fahrzeug VW ID.3 inklusive einer ÖAMTC ePower Ladestation zu nutzen und damit klimafreundlich auf Österreichs Straßen zu rollen.

Diese nachhaltige und kostengünstige Initiative unter dem Titel „Regionales E-Carsharing“ ist der intensiven Zusammenarbeit zwischen der WETgruppe, dem größten gemeinnützigen Bauträger Niederösterreichs, und dem Mobilitätsclub ÖAMTC zu verdanken. Mit dem Projekt, das seine Vorstellungspremiere im Rahmen der Kommunalmesse am 15. September in Tulln feierte, wird eine Wohnhausanlage der WETgruppe erstmals mit einem modernen E-Carsharing-Angebot aufgewertet. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das bis Mitte 2023 – also knapp zwei Jahre – getestet wird.

Laden und losfahren

Die Handhabung ist dabei ganz unkompliziert: Einfach die kostenlose ÖAMTC easy way App herunterladen, mit dem persönlichen Code registrieren, das Fahrzeug auswählen, den schlüssellosen Zugang nutzen und starten! Der Miettarif beträgt 35 Cent pro Minute; fürs Parken werden 15 Cent pro Minute verrechnet – damit sind die Kosten nicht nur marktkonform, sondern sogar besonders günstig. Plus: Das Auto steht den Bewohnern der Wohnhausanlage nicht nur exklusiv, sondern zusätzlich rund um die Uhr zur Verfügung und kann auch übers Wochenende geliehen werden – selbst, wenn Auslandsfahrten angedacht sind.

Das Aufladen des E-Autos ist für die Nutzer ortsunabhängig sowie kostenlos und im ÖAMTC ePower Lade- oder Partnernetz mit österreichweit mehr als 3.000 Ladepunkten möglich. Abhängig vom Fahrstil oder der Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage bietet der VW ID.3 eine Reichweite von bis zu 360 km. Sämtliche Instandhaltungskosten wie z.B. die Servicierung oder der saisonal bedingte Reifenwechsel werden von der WETgruppe und dem ÖAMTC übernommen. Die Kunden zahlen ausschließlich für die Zeit, in der sie mit dem E-Auto unterwegs sind.

Bonus: Dank der einmaligen App-Registrierung für das E-Auto ist es den Wieselburger Bewohnern beispielsweise in Wien möglich, auch die ÖAMTC easy way E-Mopeds zu nutzen. Somit steht ihnen ein weiteres Sharing-Produkt auf der Plattform zur Verfügung.

Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland: „Der ÖAMTC möchte Menschen in ihrem mobilen Alltag begleiten und unterstützen. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung bieten wir neue und zukunftsweisende Mobilitätslösungen aus einer Hand – von der maßgeschneiderten Ladelösung bis zum E-Carsharing Konzept. Wir entwickeln Lösungen individuell mit Gemeinden und Unternehmen wie z.B. Wohnbauträgern. Der ÖAMTC übernimmt in diesen Projekten sowohl umfassende Beratung und das Management als auch die Administration und laufende Kundenbetreuung durch unser kompetentes Callcenter. Dass mit der WETgruppe ein großer und renommierter Bauträger auf unser Service vertraut, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Einschulung vor Ort

Ende September können sich die Bewohner der Wohnhausanlage in Wieselburg direkt vor Ort von den Vorzügen dieses tollen und umweltfreundlichen Angebots selbst überzeugen: Die WETgruppe wird das grüne Projekt gemeinsam mit dem ÖAMTC vor Ort präsentieren und allen Bewohnern für Einschulungszwecke zur Verfügung stehen.

„Mit diesem Pilotprojekt setzen wir einen Schritt in die richtige Richtung“, zeigt sich das Vorstands-Duo Christian Rädler und Michael Kloibmüller überzeugt. „Der WETgruppe ist es besonders wichtig, mit dieser Initiative ein klares und kräftiges Signal für eine emissionsarme und damit klimafreundliche Zukunft zu setzen. Gemeinsam mit dem ÖAMTC wollen wir weitere Projekte dieser Art realisieren. Unser Fokus liegt somit in den nächsten Jahren auf nachhaltigen Mobilitätskonzepten und einer Umsetzung von E-Carsharing Projekten bei allen Neubauten mit mehr als 36 Wohneinheiten.“

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von NÖ: „Dieses innovative Pilotprojekt ist für das Land Niederösterreich ein Meilenstein im Bereich klimafreundlicher Verkehrskonzepte und unterstützt unsere Bemühungen, nachhaltige Mobilität in unserem Bundesland zu forcieren. Wir freuen uns, gemeinsam mit der WETgruppe als starken Partner, zur Senkung des Energieeinsatzes fossiler Energieträger beizutragen und damit den Klimaschutzzielen ein Stück näher zu rücken.“

-----

Über die WETgruppe

Mit über 23.000 Wohneinheiten, 70 Millionen Euro Bauvolumen jährlich und rund 1.000 in Bau befindliche Wohneinheiten pro Jahr ist die WETgruppe der größte gemeinnützige Bauträger im Bundesland Niederösterreich. Die WETgruppe engagiert sich dafür, leistbares Wohnen für alle zu ermöglichen. Ob in der Zuzugsregion rund um Wien oder in entlegenen ländlichen Regionen: Dank jahrelanger Erfahrung, enger Zusammenarbeit mit Land und Gemeinden und dem nötigen Verständnis für die Wünsche der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner schafft die WETgruppe maßgeschneiderte Wohnlösungen nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit.

Das Vorstands-Duo Christian Rädler und Michael Kloibmüller setzt auf Kundennähe, Leistbarkeit und ein modernes Verständnis von Gemeinnützigkeit. Die WETgruppe ist niederösterreichischer Leitbetrieb und stark im Land verwurzelt. Auf dieser Basis engagiert sich der Wohnbauträger besonders für die gute Gesamtentwicklung des Landes, ausgehend von den Gemeinden und Regionen.

Über den ÖAMTC

Der ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub) ist der größte Mobilitätsclub Österreichs und arbeitet aktiv in einem weltweiten Netz von Mobilitätsclubs mit. Er ist ein wirtschaftlich und parteipolitisch unabhängiger Verein. Für den ÖAMTC steht die Dienstleistung für seine 2,3 Mio. Mitglieder im Mittelpunkt: Der Club ist Ansprechpartner in allen Fragen rund um Mobilität – im Alltag wie in Notsituationen – und Förderer der Interessen seiner Mitglieder. Unter dieser Prämisse sind mehr als 4.000 Mitarbeitende im Einsatz für Menschen und Mobilität. Der ÖAMTC betreibt österreichweit 115 Stützpunkte, acht Fahrtechnik Zentren und 17 Notarzthubschrauber-Standorte.

Weitere Bilder finden Sie in der APA-Fotogalerie:

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/26416

Rückfragen & Kontakt:

WETgruppe

Julia Leitner-Christ

Leitung Marketing & PR

T: +43/2236/44 800 – 155

E: j.leitner-christ @ wet.at

I: www.wet.at



ÖAMTC

Barbara Gall

Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 664 6131474

E: barbara.gall @ oeamtc.at

I: www.oeamtc.at