10. Bezirk: Chris Kaye am 18.9. im Waldmüller-Zentrum

Elvis-Hits und Schlager, Info und Anmeldung: Tel. 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Chris Kaye ist ein gefragter Interpret der großen Hits von Elvis Presley und singt gekonnt Lieder in deutscher Sprache. Der vielseitige Sänger ist am Samstag, 18. September, ab 17.00 Uhr, zu Gast im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) und präsentiert das abwechslungsreiche Programm „Ein Abend mit Chris Kaye“. Eine flotte „Musikalische Reise“ erwartet das Publikum. Der mitreißende Klangbogen spannt sich von Wien bis Las Vegas. Chris Kaye beindruckt als „The Voice Of Elvis“ und hat stimmungsvolle Schlager im Repertoire („Viel zu tief war diese Liebe“, „Am Himmel steht ein Stern“, u.a.). Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro („Musikbeitrag“). Aktuelle Corona-Vorschriften sind vom Publikum einzuhalten. Info und Reservierung: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“, Roswitha Jarolim). Anmeldung per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

