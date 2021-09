#dif21: Rettungsanker-Erfolgsstory geht weiter

Gekommen, um zu bleiben – der „Rettungsanker“. Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál: Sexuelle Belästigung hat am Donauinselfest und in Wien keinen Platz!

Wien (OTS/SPW) - Wien, 16. September 2021. Beim Donauinselfest 2018 rief Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál den „Rettungsanker“ ins Leben. Drei Jahre später ist die Initiative, die Frauen und Mädchen eine Anlaufstelle bei sexueller Belästigung bietet, nach wie vor ein Erfolgsmodell und kommt weit über das Donauinselfest hinaus an vielen weiteren Orten der Stadt zum Einsatz.

„Es geht darum, Frauen ernst zu nehmen und sensibel zu reagieren, wenn sie von sexueller Belästigung betroffen sind. Die Aktion ,Ich bin dein Rettungsanker‘ steht für konkrete Hilfe und ein respektvolles Miteinander – am Donauinselfest und in der ganzen Stadt“, so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál. „Es freut mich, dass der ,Rettungsanker‘ auch heuer wieder beim Donauinselfest zum Einsatz kommt und dazu beiträgt, dass alle Frauen und Mädchen ausgelassen und ohne Sorge das Festival genießen können!“

Auf den „Rettungsanker“ ist auch beim 38. Donauinselfest Verlass: DIF-Sicherheitskräfte werden in speziellen Schulungen sensibilisiert, um vor Ort Ansprechpartner*innen für Frauen und Mädchen zu sein, die sexueller Belästigung ausgesetzt sind. Sie tragen einen eigenen Button, der sie erkennbar macht.

Aktion gegen sexuelle Belästigung für ganz Wien

Die Stadt Wien unterstützt mit der Kampagne „Ich bin dein Rettungsanker“ Frauen und Mädchen bei sexueller Belästigung. Unter dem Motto „Wir schauen aufeinander und die Stadt schaut auf dich.“ sollen sich Frauen und Mädchen in Wien sicher fühlen. Ansprechpersonen werden vom Frauenservice Wien geschult, um sensibel zu reagieren und Frauen ernst zu nehmen. Nach dem Erfolg am Donauinselfest wurde der „Rettungsanker“ auf weitere Plätze ausgeweitet und eine Zusammenarbeit mit den Wiener Bädern, den Wiener Linien, dem Club Volksgarten und der Lokalszene sowie dem mobilen Inselservice der Wiener Gewässer entstand. Insgesamt wurden im Rahmen der Initiative bereits mehr als 1.000 Mitarbeiter*innen sensibilisiert und waren als Ansprechpersonen im Einsatz.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums/72157719906960220/with/51481579578/

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-26

presse @ donauinselfest.at