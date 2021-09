Michael Fischer neuer COO des internationalen Futtermittelexperten Delacon

Engerwitzdorf (OTS) - Delacon, der weltweit führende Experte für pflanzliche Futtermittelzusatzstoffe, verstärkt mit Michael Fischer (52) als neuen COO sein Vorstandsteam. Fischer war zuletzt viele Jahre erfolgreich in mehreren Geschäftsführungspositionen tätig und verfügt über eine starke Historie in der Lebensmittelindustrie. Gemeinsam mit Markus Dedl, CEO, und Stéphane Jolain, CBO, wird er als neuer COO den Delacon-Konzern in die nächste nachhaltige Entwicklungsphase führen.



Im Juni 2021 übernahm Michael Fischer die Position des Chief Operating Officer (COO) bei Delacon, dem international führenden Experten für pflanzliche Futtermittelzusatzstoffe. Michael Fischer bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen Positionen in die Delacon-Organisation ein. In seiner neuen Rolle berichtet Michael Fischer direkt an Delacons CEO Markus Dedl und leitet die Bereiche Operations, Finanzen, Organisationsentwicklung sowie Administration.

„Aufgrund der steigenden Anforderungen der Konsumenten an Lebensmittel führt im Agrarbereich an nachhaltigen pflanzlichen Futtermittelzusatzstoffen kein Weg mehr vorbei. Gemäß unseren Werten bei Delacon werden wir konsequent an den besten Produkt- und Serviceleistungen für den Markt arbeiten“, sagt Michael Fischer.



Rückfragen & Kontakt:

Karina Umdasch, Global Organization Development Lead | karina.umdasch @ delacon.com | +43 7235 22 990-414