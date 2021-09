#dif21 Grande Finale: Es geht los!

Morgen Freitag startet das 38. Donauinselfest auf der Insel unter dem Motto #wieniezuvor. Für Besucher*innen gilt: PCR-Test nicht vergessen!

Wien (OTS/SPW) - Für die glücklichen Gewinner*innen eines der 42.000 Donauinselfest-Tickets geht es morgen mit den ersten Shows – zu 100% aus Österreich – auf der Donauinsel los. Insgesamt bieten rund 50 Acts bzw. 250 Künstler*innen auf vier Bühnen ein vielfältiges Programm von Austropop über Alternative und Schlager bis hin zu Kabarett und einem Kinder- und Familienprogramm am Festival-Sonntag. All jene, die kein Ticket für das Grande Finale auf der Donauinsel bekommen haben, können auf ORF III ausgewählte Highlights der #dif21 Shows mitverfolgen.

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der Veranstalterin SPÖ Wien, freut sich auf das Festivalwochenende: „Endlich geht es los! Das 38. Donauinselfest bietet allen Besucher*innen außergewöhnliche Shows von ausgezeichneten österreichischen Künstler*innen. Wir sagen damit allen DANKE, die in dieser Pandemie so vieles leisten, und für das respektvolle Miteinander, das wir besonders in dieser Zeit spüren. Damit das möglich ist, haben wir alle Vorkehrungen getroffen, damit jede und jeder gesund und sicher nach Hause kommt. Auf ein Festival #wieniezuvor!“

#dif21 Grande Finale: Das Programm am Freitag

Festbühnen Area – Radio FM4 Festbühne

(Einlass ab 16:00 Uhr, Ende ca. 22:00 Uhr)

17:30 Uhr Pippa

18:25 Uhr Hearts Hearts

19:30 Uhr Avec

20:50 Uhr Kruder & Dorfmeister



Kulturbühnen Area – Ö1 Kulturbühne

(Einlass ab 16:30 Uhr, Ende ca. 21:00 Uhr)

18:20 Uhr Sonja Pikart

18:40 Uhr Ulrike Haidacher

19:00 Uhr Thomas Maurer

19:35 Uhr Madame Baheux

20:20 Uhr Viktor Gernot



Arbeitswelt – GÖD/ARBÖ Radio-Bühne

(Einlass 12:00 Uhr, Ende ca. 20:30 Uhr)

14:00 Uhr Ingo Steinbach

15:30 Uhr Mini & Claus

17:00 Uhr Die Wilden Kaiser

19:00 Uhr Wiener Wahnsinn



Arbeitswelt – Radio Niederösterreich Schlagerbühne

(Einlass 12:00 Uhr, Ende ca. 20:30 Uhr)

16:30 Uhr Schlagerkometen

17:35 Uhr Markus Wohlfahrt

18:40 Uhr Simone & Charly Brunner

19:45 Uhr Semino Rossi



Das gesamte Programm gibt es unter www.donauinselfest.at.

Alle Details für die Insel!

Das Festivalgelände mit drei jeweils abgesperrten Areas und insgesamt vier Bühnen liegt auf der Donauinsel zwischen der Floridsdorfer Brücke und der Brigittenauer Brücke. Generell kann sich das Publikum vor den Bühnen frei bewegen – bei der Ö1-Kulturbühne gibt es, dem Programm mit viel Kabarett entsprechend, Sitzplätze zur freien Wahl.

Alle Besucher*innen kommen über den zentralen Eingang auf der Donauinsel Höhe U6-/Schnellbahnbrücke auf das Festivalgelände. Dort finden die Ticket- und PCR-Test-Kontrollen statt und erfolgen die Zutritte für die jeweiligen Ticket-Besitzer*innen zu den einzelnen Areas. Das Wechseln von einer Area in eine andere ist nicht möglich. Eine entsprechend große Zahl an Ein- und Ausgängen sowie Securitypersonal werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Beginn und Endzeiten des Programms sind bewusst so gestaffelt, dass es zu einer Verteilung der Besucher*innenströme kommt. Der Treppelweg auf der Seite der Neuen Donau bleibt über den gesamten Festivalzeitraum für die Öffentlichkeit zugänglich, auch eine Anreise über die Straßenbahnlinie 31 auf der Floridsdorfer Brücke ist damit möglich. Einen Lageplan des Festivalgeländes gibt es unter www.donauinselfest.at.

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien GmbH: „Die Sicherheit aller Teilnehmer*innen hat auch heuer oberste Priorität. Die laufende Evaluierung der Lage des gesamten Sicherheitsteams inkl. des COVID-19-Beirats sowie die Einhaltung aller behördlicher Vorgaben ermöglichen uns auch heuer ein sicheres Donauinselfest. Wir freuen uns sehr, dass wir so viele Besucher*innen auf der Donauinsel begrüßen können, ersuchen aber alle Teilnehmer*innen die Eigenverantwortung wahrzunehmen und sich eigenständig an alle Vorgaben zu halten!“

Sicherheit steht an erster Stelle

Alle Besucher*innen des Donauinselfests 2021 benötigen ein personalisiertes Ticket und einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist – für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gelten maximal 72 Stunden.

„Die aktuellen Vorgaben mit PCR-Testungen für alle, Begrenzung der Besucher*innen-Anzahl auf drei Areas sowie Hygienemaßnahmen gewährleisten die Sicherheit aller“, so Prof. Dr. Siegfried Meryn, Vorsitzender des COVID-19-Beirats, und er ergänzt: „Ich appelliere auch am Donauinselfest an jede*n Einzelne*n die Impfangebote weiterhin wahrzunehmen!“

Besucher*innen des Festivalwochenendes können sich ohne Voranmeldung vor Ort von medizinisch geschultem Personal impfen lassen – einfach, schnell und kostenfrei. Lediglich die E-Card gilt es mitzubringen.

Zudem sind Besucher*innen aufgefordert entsprechend Abstand zu haushaltsfremden Personen einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen, wo dies nicht möglich ist. Vor und beim Einlass – also bevor und während PCR-Tests kontrolliert werden – gilt MNS-Pflicht. Darüber hinaus gibt es ein umfassendes Hygienekonzept. Geschultes Sicherheitspersonal wird die Einhaltung der Maßnahmen sicherstellen.

3 gute DIF-Tipps für Besucher*innen

Öffentlich an- und abreisen – U6 („Neue Donau“ oder „Handelskai“), Schnellbahn („Handelskai“), Straßenbahnlinie 31 („Floridsdorfer Brücke“)

– U6 („Neue Donau“ oder „Handelskai“), Schnellbahn („Handelskai“), Straßenbahnlinie 31 („Floridsdorfer Brücke“) „Richtig“ anziehen! Auch bei schönem Wetter wird es in den Abendstunden kühl, daher warme Kleidung nicht vergessen!

Auch bei schönem Wetter wird es in den Abendstunden kühl, daher warme Kleidung nicht vergessen! Becherpfand spenden: Jeweils 1 EUR pro Becher gehen an „Ich bin O.K.“, einem künstlerischen Integrationsprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung.



Alle weiteren Informationen rund um das Setting und die Sicherheit beim Donauinselfest 2021 finden Besucher*innen auf www.donauinselfest.at.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

