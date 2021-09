Neu in der ÖAMTC-APP: Proaktive Information über Störungen bei Öffi-Verbindungen für den täglichen Arbeitsweg (+FOTO)

Erweiterung des Pendler-Info-Dienstes ÖAMTC Traffic Alert

Wien (OTS) - „ÖAMTC Traffic Alert“, der smarte Verkehrsinfo-Benachrichtigungsdienst des Clubs, der speziell für Pendlerinnen und Pendler innerhalb Österreichs konzipiert wurde, bietet neue Funktionen und steht ab sofort nicht nur für Auto-Routen sondern auch für Öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung. Die täglichen Wege - wie etwa jene zu und von der Arbeitsstätte – können ab sofort auch auf Verspätungen, Störungen, Zugausfälle, etc. geprüft werden. Bereits vor Fahrtantritt wird der Nutzer wahlweise mittels Push-Nachricht in der ÖAMTC-APP, per SMS oder E-Mail informiert. Der Zeitpunkt, wann die persönliche Route auf Behinderungen geprüft werden soll, wird vom User festgestellt und kann für einzelne Tage oder alle Wochen-Tage mit einem Klick aktiviert werden.

Unabhängig davon können wie bisher auch schon Auto-Routen überwacht werden. Das ermöglicht, Öffi- und Auto-Weg direkt zu vergleichen, um sich auch spontan für das schnellere Verkehrsmittel entscheiden zu können.

Neue Alarmeinstellung „Einmalig“ verfügbar

„Einmalig“ – diese neue Alarmeinstellung ermöglicht es, Benachrichtigungen zu Fahrten mit dem Auto oder den Öffis ein einziges Mal zu einem bestimmten Zeitpunkt (Tag/Uhrzeit) zu erhalten. Diese Funktion ist ideal für innerösterreichische Urlaubs- oder Dienstreisen.

Datenschutz wird bei ÖAMTC-Traffic Alert großgeschrieben

Bei „Traffic Alert“ werden nur Daten verarbeitet, die von den Usern zuvor ausdrücklich freigegeben wurden. Es werden weder Daten im Hintergrund mitgetrackt, noch diese aufgezeichnet oder gar an Dritte weitergegeben. Tatsächlich erhält man bei „Traffic Alert“ ausschließlich Informationen über die eigenen Routen bzw. Öffi-Verbindungen. Und das auch nur zu jenen Zeitpunkten, die bewusst festgelegt wurden.

So funktioniert‘s

"Traffic Alert" kann in der ÖAMTC App im Menü „Verkehrsinformationen“ im Tab „Traffic Alert“ aufgerufen werden. Um diesen Service nutzen zu können und seine persönliche Route bzw. Öffi-Verbindung abzuspeichern, ist eine einmalige Registrierung unter www.oeamtc.at/mein-oeamtc/ oder in der ÖAMTC-App notwendig. Bereits registrierte User können sich mit ihren Zugangsdaten anmelden.

