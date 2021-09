Startschuss zur bet-at-home ICE Hockey League, am Freitag um 19:10 Uhr live und exklusiv auf PULS 24

Die bet-at-home ICE Hockey League ist zurück. PULS 24 überträgt das Auftaktspiel KAC vs. spusu Vienna Capitals am Freitag und Grand Immo VSV vs. Steinbach Black Wings Linz am Sonntag live.

Wien (OTS) - Der Saisonstart in der bet-at-home ICE Hockey League steht vor der Tür und die Vorfreude steigt. Wie gewohnt ist PULS 24 auch in diesem Jahr wieder mittendrin statt nur dabei und zeigt als exklusiver Hostbroadcaster rund 45 Spiele live und exklusiv im heimischen Free-TV - als attraktiver neuer Hauptsendetermin wurde die Primetime am Freitagabend definiert.

Matchday Doppel zum Auftakt

Bereits am ersten Wochenende der bet-at-home ICE Hockey League geht es auf PULS 24 richtig zur Sache. Beim Duell Klagenfurt gegen Wien treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nicht unterschiedlicher in die Saison starten könnten. Während der amtierende Meister aus Kärnten auf Kontinuität setzt, haben die Caps nach 15 Abgängen einen echten Umbruch hinter sich. Los geht´s am Freitag um 19:10 Uhr live auf PULS 24. Bereits am Sonntag wartet mit Villach gegen Linz das nächste Topspiel auf die heimischen Hockeyfans.

bet-at-home ICE Hockey League Eröffnungsspiel: KAC vs. spusu Vienna Capitals

Am Freitag, um 19:10 Uhr live auf PULS 24 gratis in HD

Grand Immo VSV vs. Steinbach Black Wings Linz

Am Sonntag, um 16:10 Uhr live auf PULS 24 gratis in HD

