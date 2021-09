Polizeispitzensportler Doppler und Horst gewinnen letztes gemeinsames Spiel als Beachvolleyball-Duo

Beide Spitzensportler spielen mit anderen Partnern weiter und werden Erfahrungen künftig an junge Generation weitergeben – Nehammer wünscht viel Erfolg im Sport und Leben

Wien (OTS) - Bei den „11. Bundespolizeimeisterschaften Sommer 2021“ vom 12. bis 15. September in Wien traten die Polizeispitzensportler Clemens Doppler und Alexander Horst zum letzten Mal gemeinsam als Beachvolleyball-Duo auf. Sie gewannen ihr letztes Spiel und somit das Turnier. Beide werden künftig mit anderen Partnern weiterspielen. Sie werden in der Spitzensport-Förderung des Bundesministeriums für Inneres bleiben und dem Nachwuchs mit ihren Erfahrungen zur Verfügung stehen.

„Heute endet für die beiden Spitzensportler zwar eine gemeinsame, außergewöhnliche und erfolgreiche Karriere, ich bin aber froh darüber, dass sie nicht nur weiterspielen, sondern auch dem Nachwuchs erhalten bleiben“, sagte Innenminister Karl Nehammer. „Ich möchte mich bei den Vorzeigeathleten ganz herzlich bedanken, für das positive Auftreten all die Jahre und für die Vorbildwirkung, die sie in dieser Zeit auch für Polizistinnen und Polizisten dargestellt haben – ich wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg im Sport und im privaten Leben."

Doppler und Horst seit 1. Oktober 2018 bei Polizei

Clemens Doppler und Alexander Horst traten am 1. Oktober 2018 in die Polizei ein und gehören seitdem dem Spitzensportkader des Innenministeriums an. Sie absolvieren derzeit die Polizeigrundausbildung im Bildungszentrum Salzburg der Sicherheitsakademie des Innenministeriums. Die Grundausbildung von Spitzensportlerinnen und -sportlern dauert fünf Jahre, die beiden befinden sich derzeit im vierten Ausbildungsjahr.

Als Beachvolleyball-Duo spielen sie seit 2012 zusammen. Zu ihren größten Erfolgen zählen der Vizeweltmeistertitel 2017, EM-Bronze 2014, das Grand-Slam-Finale 2012, das Major-Finale 2016, die zweimalige Qualifikation für die World Finals sowie vier österreichische Meistertitel.

11. Bundespolizeimeisterschaften Sommer in Wien

Bei den 11. Bundespolizeimeisterschaften Sommer 2021 vom 12. bis 15. September in Wien traten Polizistinnen und Polizisten in folgenden sportlichen Disziplinen an: Im Beachvolleyball, Fußball, Golf, Judo, Klettern, Laufen, Motorsport, Mountainbike, Polizeidreikampf, auf dem Rennrad, beim Schießen, Schwimmen, Tennis und im Triathlon. Organisiert wurden die Meisterschaften von der Landespolizeidirektion Wien in Kooperation mit der Polizeisportvereinigung Wien.

