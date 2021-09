Gen II erweitert das europäische Team in Luxemburg

New York und Luxemburg (ots/PRNewswire) - Duncan J. Christie wird Leiter der Abteilung Operationen und Kundendienste und Mitglied des Exekutivausschusses, und Eva Ntovolou wird Global Data Protection Officer

Gen II Fund Services, LLC und Gen II Luxembourg Services, SARL ("Gen II"), ein führender unabhängiger Verwalter von Private-Equity-Fonds, gaben heute bekannt, dass sie ihr Team in Luxemburg verstärken. Duncan J. Christie hat sich der Kanzlei als Leiter der Abteilung Operations and Client Services und Mitglied des Exekutivausschusses angeschlossen, und Eva Ntovolou hat sich der Kanzlei als Global Data Protection Officer angeschlossen.

Herr Christie, eine erfahrene Führungskraft im operativen Bereich, wird sich auf die Entwicklung unseres Betriebsmodells und die Bereitstellung erstklassiger Kundenbetreuung konzentrieren und dazu beitragen, das weitere Wachstum von Gen II in Europa voranzutreiben. Frau Ntovolou, eine erfahrene Datenschutzbeauftragte und Anwältin, wird die Datenschutzbedürfnisse des Unternehmens in Europa und den USA unterstützen.

Herr Christie kam von International Financial Data Services Luxembourg (IFDS) zu Gen II, wo er als Chief Operating Officer für die Bereiche Betrieb, Kundendienst, Geschäftsumwandlung sowie Forschung und Entwicklung zuständig war. Vor seiner Tätigkeit bei IFDS war Herr Christie Chief Operating Officer und Mitglied des Verwaltungsrats von State Street Services Luxembourg, wo er sich auf die Bereiche Private Equity und Real Estate Servicing konzentrierte. Er ist Mitglied der Association of Luxembourg Fund Industry (ALFI) und fungiert als Co-Vorsitzender der Fondsvertriebs- und TA-Gruppe im ALFI Digital/FinTech Forum. Er ist Inhaber der CFA-, CAIA- und FDP-Zertifikate und erwarb seinen MBA an der Universität Oxford, England.

"Wir freuen uns, dass Duncan Gen II beitritt", sagte Norman Leben, Mitbegründer und Managing Principal, Gen II. "Er weiß, dass die Kundenerfahrung unser Geschäft vorantreibt, und seine umfassende operative Erfahrung und sein Engagement für den Kundenservice werden für Gen II von großem Wert sein und die Wachstumsziele des Unternehmens unterstützen."

"Auch wenn Gen II weiter gewachsen ist, haben sie ihr kundenorientiertes Modell und ihren partnerschaftlichen Ansatz für die Beziehungen beibehalten", so Christie. "Ich freue mich sehr, dem Team von Gen II beizutreten und darauf, mit der erstklassigen Gruppe von Fachleuten von Gen II zusammenzuarbeiten und das Unternehmen von Grund auf kennenzulernen."

Zuletzt war Frau Ntovolou bei Deloitte Luxemburg tätig, wo sie die GDPR-Implementierung und die Datenschutzfunktion der Gruppe leitete. Vor ihrer Tätigkeit bei Deloitte Luxemburg war sie in verschiedenen Funktionen im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit sowie als interne Rechtsberaterin tätig. Frau Ntovolou hatte auch ihre eigene Anwaltskanzlei, die sie 2014 gründete.

"Wir freuen uns sehr, Eva im Team von Gen II zu haben", sagte Steven Millner, Mitbegründer und Managing Principal ,Gen II. "Wir sind zuversichtlich, dass sie mit ihrem Fachwissen im Bereich Datenschutz, ihrem juristischen Hintergrund und ihrer Erfahrung in Europa einen unmittelbaren Beitrag zur Unterstützung der globalen Datenschutzanforderungen unserer Kunden leisten wird."

"Gen II ist eines der innovativsten Unternehmen in der Fondsverwaltungsbranche und betreut einige der weltweit führenden Fondssponsoren", sagte Frau Ntovolou. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den engagierten und hoch angesehenen Fachleuten bei Gen II, um die Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu gewährleisten."

Informationen zu Gen II

Gen II ist ein führender Anbieter von Fondsadministration, der sich ganz auf die Verwaltung von alternativen Vermögenswerten, einschließlich Private Equity, Immobilien- und Kreditfonds, konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat sich das Unternehmen rasch vergrößert und ist heute einer der größten unabhängigen Verwalter von Private-Equity-Fonds, der mehr als 5.000 Fondsgesellschaften betreut, im Namen seiner Kunden rund 50.000 Anlegern Bericht erstattet und mehr als 600 Milliarden US-Dollar an privatem Fondskapital verwaltet. Gen II bietet privaten Fondssponsoren eine erstklassige Kombination aus Mitarbeitern, Prozessen und Technologie, die es GPs ermöglicht, ihre operative Infrastruktur, Finanzberichterstattung und Investorenkommunikation so effektiv wie möglich zu verwalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gen2fund.com.

