Korrektur zu OTS0050: DLA Piper berät Qualcomm beim Erwerb von Wikitude

Korrektur zu OTS_20210915_OTS0050

Wien (OTS) - Die globale Anwaltskanzlei DLA Piper hat den globalen Chip-Hersteller Qualcomm beim Erwerb des Salzburger AR-Entwicklers Wikitude GmbH beraten.

Der US-Gigant Qualcomm hat das 2009 gegründete Augmented Reality (AR)-Unternehmen Wikitude zu 100 Prozent übernommen. Rechtlich gesehen besonders herausfordernd war, den Deal so vorzubereiten, dass eine rasche Integration in den globalen Qualcomm Konzern möglich wurde.

Qualcomm Incorporated ist ein Halbleiterhersteller und Anbieter von Produkten für Mobilfunkkommunikation mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Mit 41.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 23,5 Milliarden USD zählt das Unternehmen zu den größten Chip-Herstellern der Welt. Das Salzburger Unternehmen Wikitude wurde 2009 gegründet und ist auf die Entwicklung von Augmented Reality (AR)-Lösungen spezialisiert.



Das DLA Piper Beratungsteam wurde von Partner und Head of Corporate Dr. Christoph Mager geleitet und inkludierte weiters Dr. Johanna Höltl, Counsel, Mag. Sarah Plasser, Senior Associate, beide Corporate, Dr. Dimitar Hristov, Partner Tax, Mag. Stephan Nitzl, Partner, Mag. Martina Peric, Senior Associate, beide Employment und MMag. Sabine Fehringer, Partner IPT.

Wikitude wurde von KPMG Legal beraten.

" Wir begleiten Qualcomm schon seit vielen Jahren und freuen uns über den Abschluss dieser internationalen Transaktion, die vor allem auch für die österreichische IT- und Start-up Szene von großer Bedeutung ist ", kommentiert Dr. Christoph Mager.

