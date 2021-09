Skyhawk Therapeutics schließt neue Investitionsrunde ab

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die Investitionsrunde in Höhe von 133 Mio. USD wird es Skyhawk ermöglichen, die Entwicklung seiner neuartigen niedermolekularen RNA-modifizierenden Medikamentenkandidaten in die Klinik zu beschleunigen.

Skyhawk Therapeutics, Inc. hat heute bekannt gegeben, dass Fidelity Management & Research Company LLC zusammen mit anderen Großinvestoren eine überzeichnete Investitionsrunde in Höhe von 133 Millionen USD in Skyhawk geleitet hat. Damit beläuft sich die gesamte Eigenkapitalfinanzierung plus Partnerschaftskapital im Unternehmen auf aktuell über 600 Millionen USD. Ein zukünftiger Meilensteinen könnte bei potenziell über 20 Milliarden USD zuzüglich laufender Lizenzgebühren liegen.

"Diese Investitionsrunde stärkt die Fähigkeit von Skyhawk, unsere interne Pipeline von Arzneimittelkandidaten umfassend in der Klinik einzuführen", erklärte Bill Haney, Mitbegründer und CEO von Skyhawk Therapeutics. "Wir freuen uns, dass Investoren unsere neuartige Plattform unterstützen. Sie stellt eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung einer Reihe unserer internen Medikamente für Patienten dar, während wir unsere Arbeit an der Entwicklung von Medikamentenkandidaten für unsere Pharmapartner ausweiten."

Informationen zu Skyhawk

Skyhawk Therapeutics ist bestrebt, Therapien zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, die seine neuartige SkySTARTM-Plattform (Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA) nutzen, um niedermolekulare Wirkstoffe zu entwickeln und damit bahnbrechende Behandlungswege für den Patienten zu ermöglichen.

