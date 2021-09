Forschungsfest on Tour: Hinkommen und mitforschen!

Jetzt zu einer kostenlosen Führung anmelden!

Wien (OTS) - Räucherlachs aus dem 3D-Drucker bestaunen, Schulbücher am Handy zum Leben erwecken oder erste Schritte im Programmieren erlernen: Beim Wiener Forschungsfest on Tour haben Groß und Klein jetzt vier Wochen lang die Möglichkeit, in die aufregende Welt der Forschung einzutauchen und neue Technologien aus Wien live auszuprobieren. Von 20. September bis 16. Oktober lädt die beliebte Ausstellung alle Interessierten nach Favoriten und in die Seestadt Aspern. Nutzen Sie die Gelegenheit zu spannenden und lehrreichen Stunden mit der ganzen Familie!

Forschung für alle!

Im Rahmen von kostenlosen Führungen lernen die Besucherinnen und Besucher spannende, neue Technologien kennen, die allesamt in Wien erdacht und entwickelt wurden. Guides führen durch die Ausstellung und stehen bereit, um alle Fragen zu beantworten. Spielerisch aufbereitet schafft das Forschungsfest on Tour einen einfachen Zugang zu Forschung und Technologie für Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

Organisiert und veranstaltet wird das Forschungsfest von der Wirtschaftsagentur Wien. Ziel ist es, neue Talente für Forschung und Technologie zu begeistern und gemeinsam mit Wiener Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen einem breiten Publikum zu zeigen, was in Wien alles möglich ist.

WICHTIG: Um für gesundheitliche Sicherheit zu sorgen müssen Termine für die kostenlosen Führungen vorab online gebucht werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein gültiger PCR-Test.

Anmeldung unter [forschungsfest.at] (http://www.forschungsfest.at)

Rückfragen & Kontakt:

Uschi Kainz

Kommunikation Wirtschaftsagentur Wien

kainz @ wirtschaftsagentur.at

+43 699 140 86 583