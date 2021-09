Ein Berg lebt auf – der Semmering als Sehnsuchtsort

Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich, am Sonntag 19. September 2021, 16.00 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Eine mondäne Wiener Oberschicht zieht es im Fin de Siècle und in der Zwischenkriegszeit auf den Semmering, eine zauberhafte Gebirgslandschaft im Süden Niederösterreichs. Vor allem Wiener Aristokraten, wohlhabende Bürger, Intellektuelle und Künstler genießen einst ein reges Gesellschaftsleben und die Sommerfrische zwischen Grand Hotels, Villen und einzigartiger Natur, die von der ersten Gebirgsbahn der Welt erschlossen wird. Heute ist die Semmeringbahn UNESCO Weltkulturerbe. Wie man heute am Semmering an diese große Tourismustradition wieder anknüpfen will, dem spürt die Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich nach (Gestaltung:

Sabine Daxberger, Kamera: Franz Cee).

Literaten wie Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Franz Werfel, Peter Altenberg und viele mehr ließen sich damals vom Semmering und seinen großen Hotels, dem Südbahnhotel, dem Panhans und dem Kurhaus inspirieren. Dem folgten über Jahrzehnte der Niedergang dieser Welt und die Schließung der Hotels. Heute setzt man am Semmering große Hoffnungen in eine Renaissance der Sommerfrische. Dies umso mehr, da die Revitalisierung des Kurhauses nun fix ist. Es soll unter Hotelier Florian Weitzer schon in den nächsten Jahren wieder zu einem Hotel werden. Auch in die alten Semmering Villen kommt Bewegung. Die renovierte Villa Antoinette ist jetzt schon eine exklusive Urlaubsdestination. Weitere Villen werden gerade revitalisiert, um schon bald wieder Gäste zu beherbergen.

Mit dem Südbahnhotel als Drehscheibe könnte Kultur den Semmering nachhaltig und ganzjährig beleben. Pläne dafür gibt es. Sollte es gelingen, könnte es auch wieder einen Hotelbetrieb geben. Schon jetzt ist das Südbahnhotel Heimstätte des Festivals „Kultur.Sommer.Semmering“ unter Intendant Florian Krumpöck mit hochkarätigen Kunstschaffenden und Literatur und Musik der Jahrhundertwende. Auch heute fasziniert der Semmering viele Künstler. Die Intendantin der Festspiele Reichenau, Maria Happel, würde gerne die Originalschauplätze nutzen. Der Maler Christian Ludwig Attersee arbeitet seit Jahrzehnten in seinem Semmering Atelier. Die Doku aus dem Landesstudio Niederösterreich ist eine filmische Zeitreise zu Kunst und Sommerfrische am Semmering.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Chefredaktion

02742/2210-23238