Neue Features für den Impressum & Datenschutz Manager von AdSimple

Der Impressum & Datenschutz Manager bekam ein großes Update und besticht durch viele nützliche Features für Unternehmer und Websitebetreiber.

Gänserndorf (OTS) - Schon in der Vergangenheit erfreute sich der Impressum & Datenschutz Manager bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern mit Firmenwebsites großer Beliebtheit. Mit dem neuen Update bietet der „Manager“ zusätzliche Funktionen, die die Verwaltung und das Generieren von Impressum und Datenschutzerklärung deutlich erleichtern. So wurde etwa die Übersicht im Datenschutz Generator durch eine hierarchische Darstellung aller Datenschutztexte optimiert. User haben weiters die Möglichkeit sich direkt im Datenschutz Generator eine Vorschau der einzelnen anwaltlich geprüften Datenschutztexte anzusehen. In den Abschnitten „Kontaktdaten des Verantwortlichen“ und „Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten“ gibt es ab sofort im Datenschutz Generator Eingabefelder, damit Websitebetreiber bereits vor dem Generieren der Datenschutzerklärung die entsprechenden Daten eingeben können. Zudem sind auch der gesamte Lizenzkauf und die Lizenzverwaltung im Impressum & Datenschutz Manager möglich. Für User, die über das Smartphone eine Datenschutzerklärung generieren, gibt es auch die Option, die Datenschutzerklärung via E-Mail anzufordern. Somit wurde der Impressum & Datenschutz Generator von AdSimple neu überarbeitet und bietet Usern eine noch bessere Benutzeroberfläche.

UPDATE: Impressum & Datenschutz Manager von AdSimple Nach dem neuen Update des Impressum & Datenschutz Managers genießen User noch mehr Features und eine klar verständliche Benutzeroberfläche. Jetzt registrieren und nutzen!

Rückfragen & Kontakt:

AdSimple® GmbH

Fabriksgasse 20, 2230 Gänserndorf

+43 2282 / 60 715 office @ adsimple.at