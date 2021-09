DEICHMANN Online Shop feiert Geburtstag

Zum zehnjährigen Bestehen seines Online Shops verlost DEICHMANN Österreich ein Schuhjahresabo im Wert von 1.200 Euro und andere attraktive Preise

Wien (OTS) - Mit einem großen Gewinnspiel feiert DEICHMANN Österreich vom 16. September bis 10. Oktober 2021 das zehnjährige Bestehen seines Online Shops. Der Hauptgewinn ist ein Schuhjahresabo im Wert von 1.200 Euro – ein Dankeschön an die Kunden und die Fortsetzung der erfolgreichen Unternehmensphilosophie: konsequente Kundenorientierung beim Angebot und Service. Mit einer Gesamtmenge von rund 130.000 Artikeln ist der DEICHMANN Online Shop einer der führenden Anbieter der Branche in Österreich.

Am 2. August 2011 ging der österreichische Online Shop von Europas und Österreichs größtem Schuheinzelhändler an den Start. Heute ist er zu einem der erfolgreichsten Vertriebskanäle für Schuhe in Österreich geworden. Der anfängliche Monatsumsatz hat sich mittlerweile etwa verdreißigfacht – Tendenz weiter stark steigend. „Diesen großen Erfolg wollen wir feiern und uns damit vor allem bei unseren Kundinnen und Kunden bedanken“, sagt Georg Müller, Geschäftsführer von Deichmann Österreich. So verspricht ein Gewinnspiel zum Jubiläum zwischen dem 16. September und dem 10. Oktober attraktive Preise, darunter viele Sofortgewinne und 50-Euro-Geschenkkarten. Jedes Los gewinnt. Und mit etwas mehr Glück lasse sich sogar der Hauptgewinn ergattern: ein Jahr Schuhe im Wert von 1.200 Euro!

Erfolgsrezept Nutzerfreundlichkeit

Mit wenigen Klicks zum gewünschten Schuh: Für den Erfolg des mehrfach ausgezeichneten DEICHMANN Online Shops (u. a. „Best mobile Performance“, „Best Webshop Award Austria 20-21 Schuhe”) macht der österreichische DEICHMANN-Chef vor allem die konsequente Kundenorientierung und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Shops verantwortlich, verbunden mit attraktiven Zusatzangeboten. Das Konzept des Shops: Sämtliche Modelle aus den Filialen sind unter www.deichmann.com erhältlich und dank intuitiver Nutzerführung leicht zu finden. Eine „Online Exklusiv“-Kollektion mit über 700 besonders modischen Modellen rundet das Angebot ab. Die Lieferung ist kostenfrei, unabhängig vom Bestellwert. Und Kunden können die bestellten Schuhe innerhalb von 60 Tagen kostenlos zurückschicken oder in einer Filiale abgeben, sollten sie einmal nicht passen oder doch nicht den Vorstellungen entsprechen.

Auch die konsequente Verzahnung von stationärem und Onlinehandel ist ein Markenzeichen des Unternehmens. „Wenn unsere Kunden einen bestimmten Artikel, beispielsweise in gewünschtem Farbton oder benötigter Größe, in ihrer Filiale nicht gefunden haben, können sie ihn dort bestellen und sich über unseren Service ,Ship to home‘ kostenlos direkt nach Hause oder an jede andere Wunschadresse in Österreich liefern lassen“, erklärt Müller. Der Online Shop sei inzwischen oftmals ein Wegweiser in die Filiale und umgekehrt. „Kunden recherchieren heutzutage umfassend digital, überzeugen sich von unseren Services und kaufen dann häufig in der Filiale ein.“

Immer der passende Kanal

In ausgesuchten Filialen werden zudem sogenannte Omnichannel-Services zur Marktreife gebracht. Über Touchscreen-Monitore können Kundinnen und Kunden das komplette DEICHMANN-Filial- und Onlinesortiment einsehen und direkt bestellen. Die Filialteams arbeiten mit mobilen Geräten inklusive Scanfunktion. So können sie die Bestandsverfügbarkeit jederzeit prüfen und gegebenenfalls Kundenbestellungen auslösen. Der Kunde bekommt die Artikel bequem nach Hause oder in die Wunschfiliale geliefert.

Auch die zeitgemäße CO2-neutrale Lieferung dürfte für viele Kunden ein Argument für ihre Bestellung bei DEICHMANN sein.

Immer der passende Schuh

Neben der konsequenten Anpassung der Vertriebskanäle an die Kundenbedürfnisse wird durch die aktuelle DEICHMANN-Dachmarkenkampagne WHEREVER YOU GO für Herbst/Winter 2021 auch die Auswahl der Schuhe noch einmal größer und vielseitiger. So ergänzt die neue Produktkategorie Outdoor- und Trekkingschuhe inklusive der neu eingeführten Marke Jack Wolfskin das breite Portfolio an Lifestyle- und Performance-Schuhen, modischen Sneakern, Combat Boots und hochwertigen Lederstiefeln. Das Motto: „Wohin du auch gehst, was du auch tust, DEICHMANN hat den richtigen Schuh für dich.“

Immer der richtige Service

„Da sich Kundenbedürfnisse stets ändern und Ansprüche wachsen, gehörte kontinuierliche Antizipation und Weiterentwicklung schon immer zu den Grundkonstanten für DEICHMANN“, resümiert Geschäftsführer Georg Müller. Ein weiteres Beispiel ist das Premiumprogramm DEICHMANN PLUS, das sich unverändert großer Beliebtheit erfreut. Mitglieder sind mit dem Newsletter immer up to date, erfahren als erstes von Aktionen, neuen Trends sowie angesagten Marken und profitieren von exklusiven Rabatten, Gutscheinen und Services wie dem zeitlich unbegrenzten Umtausch auch ohne Kassenbon.

Von der aktuellen Jubiläumsaktion können wiederum alle Kundinnen und Kunden profitieren. Die Teilnahmekarten für das Gewinnspiel werden bei jedem Einkauf im Aktionszeitraum vom 16. September bis 10. Oktober 2021 in allen 178 Filialen verteilt. Der „freigerubbelte“ Code kann online unter www.deichmann.com/gewinnen eingelöst werden.

Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in 31 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt über 41.000 Mitarbeiter und betreibt mehr als 4.200 Filialen sowie 40 Onlineshops. Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Dubai (mit einem Franchise-Partner), Estland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien, Kuwait (mit einem Franchise-Partner), Lettland, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppe vertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), in den Niederlanden und Belgien (vanHaren) sowie in den USA (Rack Room Shoes/Off Broadway). Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen in Deutschland, Österreich und Polen vertreten. Zum Unternehmen gehört auch die SNIPES-Gruppe mit Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Portugal, den USA und Italien. Zudem bietet DEICHMANN in China mit einem Partner über die Online-Plattform T-Mall Global eine Auswahl seines Sortiments an.

