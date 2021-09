Die Sieger der Staatsmeisterschaften der Fahrzeugtechnik 2021

Wien, (OTS) - Die Podiumsplätze der Staatsmeisterschaften 2021 der Berufsgruppen Karosserietechnik und Fahrzeugtechnik stehen fest. Erstmalig fanden heuer die Staatsmeisterschaften der Berufsgruppen Karosserietechnik und Fahrzeugtechnik gemeinsam statt.

Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Berufsgruppen Karosserietechnik und Kraftfahrzeugtechnik aus allen Österreichischen Bundesländern traten bei den Staatsmeisterschaften 2021 an. Die Kandidat*innen hatten die Chance in der Siegfried Marcus Berufsschule in Wien am 10. September 2021 die Juroren an unterschiedlichen Stationen mit ihren technischen und praktischen Kenntnissen zu überzeugen.

Karosseriebautechnik

Sieger und Staatsmeister: Tobias Lengauer aus Oberösterreich, Sonnleitner GmbH & CoKG

Platz 2: Andreas Ragginger aus Salzburg, Pappas GmbH

Platz 3: Bastian Jöstl aus dem Burgenland, Autohaus Moser GmbH

Kraftfahrzeugtechnik

Sieger und Staatsmeister Elias Krissmer aus Tirol, Autohaus Zorn-Wolf GmbH

Platz 2: Florian Grassauer aus der Steiermark, Grassauer KFZ Technik GmbH

Platz 3: Patrick Maier aus der Steiermark, Magna Steyr Fahrzeugtechnik

„Geplant war schon 2020 die Staatsmeisterschaften in dieser Form durchzuführen. Die Pandemie hat uns aber einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso größer ist nun die Freude, dass diese Premiere nun stattfinden konnte“, KommR Mst. Josef Harb, Bundesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik.

„Mein Dank gilt allen Teilnehmern die sich der Herausforderung gestellt haben. Speziell freut es mich, dass Laura Larcher aus Tirol (Firma Günter Kofler GmbH) an den Staatsmeisterschaften teilgenommen hat und den ehrenvollen 4. Platz erobern konnte. Zusätzlich mein Dank an Alle, die sich hier engagiert haben. Von den Mitarbeitern in der Innung bis hin zu den Sponsoren, die so eine Veranstaltung erst möglich machen“, Ing. Georg Ringseis, Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik Wien. Die Staatsmeisterschaft wurde unterstützt von AkzoNobel, Berner, Kastner, Harald Marschalek GmbH, Obereder, Der Wirtschaftsverlag, Würth.

Rückfragen & Kontakt:

Dipl. Oec. Andreas Westermeyer, MLS

Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär-Mechatronik-Fahrzeugtechnik Wirtschaftskammer Österreich

T +43 (0)1 505 69 50-128

E westermeyer @ bigr2.at



LIM Ing. Georg Ringseis (Landesinnungsmeister Fahrzeugtechnik, Wien)

Telefon +43 1 514 50 2393, 2394

E-Mail Fahrzeugtechnik @ wkw.at