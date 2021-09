Schramböck schreibt Staatspreis Beste Lehrbetriebe - Fit for Future 2022 aus

Auszeichnung für Stärkung von Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit in der Lehrlingsausbildung - Einreichungen bis 15. Jänner 2022 möglich

Wien (OTS/BMDW) - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat heute den Staatspreis „Beste Lehrbetriebe - Fit for Future 2022“ ausgeschrieben. "Die duale Berufsausbildung in Österreich gilt weltweit als vorbildlich und trägt entscheidend dazu bei, dass Österreich bei der Jugendbeschäftigung zu den erfolgreichsten Ländern Europas zählt. Der Einsatz und die Leistungen der österreichischen Lehrbetriebe, mit engagierten Ausbilderinnen und Ausbildern sind die Grundlage, um den Jugendlichen die bestmögliche Basis für ihre berufliche Entwicklung und ausgezeichnete Chancen für eine erfolgreiche Karriere zu verschaffen.", so Schramböck, die sich auf einen spannenden Wettbewerb freut.

Der Staatspreis „Beste Lehrbetriebe - Fit for Future“ wird in folgenden drei Kategorien verliehen:

Lehrberufsmarketing und Rekrutierung

Ausbildungspraxis

Digital Lernen und Ausbilden

Darüber hinaus wird erstmals ein Sonderpreis für das beste Erklärvideo von Lehrlingen für Lehrlinge vergeben.

Eine hochkarätig besetzte unabhängige Jury aus Expertinnen und Experten prämiert die besten Projekte anhand der Kriterien Beschreibung und Aufbereitung des Good Practice-Beispiels, Nutzen für die Lehrlinge und/oder Ausbilder/innen, Erfahrungsberichte/Feedback von Lehrlingen sowie Ausbilder/innen sowie Inspiration für andere Lehrbetriebe. Außerdem wird je nach Kategorie und thematischem Bezug der Innovationsgehalt, der Lernerfolg, die Nachhaltigkeit bzw. Corporate Social Responsibility beurteilt.

Teilnahmeberechtigt sind alle österreichische Lehrbetriebe, Zusammenschlüsse von mehreren Lehrbetrieben sowie Kooperationen von Lehrbetrieben und Institutionen, die gemeinsam ein oder mehrere Projekte für die duale Ausbildung umsetzen. Mit der Organisation und Durchführung hat das Wirtschaftsministerium das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) beauftragt. Die Teilnahme am Staatspreis erfolgt online über die Website www.ibw.at/fitforfuture. Einsendeschluss ist der 15. Jänner 2022.

