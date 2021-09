Entwurf für den Aufbau Chengdus zu einer weltberühmten Stadt für Sportveranstaltungen

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am Abend des 9. September 2021 wurde im China-Europe Center in Chengdu der Entwurf für den Aufbau Chengdus zu einer weltberühmten Stadt der Sportveranstaltungen veröffentlicht. Die Regierung von Chengdu präsentierte der Welt gemeinsam mit vielen international bekannten Sporteinrichtungen, Medien und inländischen Sportunternehmen einen wunderschönen Entwurf für den Aufbau Chengdus zu einer weltberühmten Stadt für Sportveranstaltungen. In Zukunft wird sich Chengdu dem Aufbau eines Systems widmen, das dieses Ziel erreicht, indem es den Sport in das Leben der Bürgerinnen und Bürger integriert und dem Sport eine bessere Rolle bei der Förderung des Wachstums der Stadt zuweist.

Um 20 Uhr begann die Veranstaltung offiziell. Der Bürgermeister von Chengdu, Wang Fengchao, begrüßte alle Gäste mit einem Videoclip, der die Errungenschaften Chengdus in den letzten Jahren und die Aussichten für die Zukunft zeigt.

Später gab der stellvertretende Bürgermeister von Chengdu, Liu Xuguang, eine Interpretation des Inhalts des Entwurfs ab. Chengdu soll bis 2025 eine weltberühmte Stadt der Sportereignisse, bis 2030 eine weltberühmte Stadt des Sports und bis 2035 eine weltberühmte Stadt des Lebens werden. In der Zwischenzeit, so Liu, werden sich in dieser Zeit zahlreiche Möglichkeiten ergeben. Wir heißen alle willkommen, die sich für die Entwicklung der Sportwirtschaft und -industrie einsetzen und ihr Wissen mit der Entwicklung Chengdus teilen wollen, wobei Kommunikation und Zusammenarbeit auf einem höheren Niveau erfolgen sollen.

Dutzende von international bekannten Sportorganisationen und -institutionen nahmen an der Veranstaltung teil. Die City Football Group, Wanda Sports und Zhongao Sports hielten jeweils eine Grundsatzrede und gaben ihre Ratschläge für Chengdu ab. Auch Vertreter von 7 internationalen Organisationen, darunter die PGA Tour, Eurosport, Australian Open und La Liga, sowie Medienorganisationen nahmen online an der Veranstaltung teil und erzählten ihre Geschichten und Erfahrungen über Chengdu.

Als die Gäste den Knopf drückten, wurden die Spielorte der FIFU-Universiade 2021 wie der Dongan Lake Sports Park, der Fenghuang Mountain Sports Park und das Wahrzeichen der Stadt, die Twin Towers, gleichzeitig beleuchtet. Sportorganisationen aus verschiedenen Regionen der Welt beteiligten sich ebenfalls an der Erleuchtung der Stadt. Bayern München, Juventus, die PGA Tour und das WSF überbrachten ihre Wünsche für Chengdu durch die Lichtshows auf den Zwillingstürmen.

