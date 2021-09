Pro & Contra morgen um 22:30 Uhr auf PULS 4: Schulen in der Corona-Falle – Wie sicher sind unsere Kinder?

Bei Corinna Milborn diskutieren u.a. der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner und die Virologin Dorothee von Laer.

Wien (OTS) - Die Pandemievorkehrungen in den Bildungseinrichtungen sorgen für Aufregung. Was den einen zu viel ist, ist den anderen zu wenig. Darüber steht die Frage: Kommen wir so aus dem Pandemie-Strudel? Das diskutieren in Pro und Contra u.a. der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner und die Virologin Dorothee von Laer.

Der Schulstart verläuft äußerst holprig. Im Osten Österreichs gab es in der ersten Schulwoche Hunderte positive PCR-Tests und Quarantäne-Klassen. Keine guten Vorboten für die Rückkehr aller Schüler:innen in ihre Klassen. Auch aus diesem Grund fordern pandemiegeplagte Eltern mehr Zusagen von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Dieser ist mit den Vorkehrungen zufrieden, will aber Veränderungen der Quarantäneregeln für Schüler:innen durchsetzen.

Gleichzeitig fordern Schüler:innen, Eltern und Lehrer:innen mehr Sicherheit in den Schulen, derzeit würden die Kinder der Durchseuchung preisgegeben. Diese Spirale könnte auch mit einer höheren Impfrate durchbrochen werden, doch für über zwei Millionen der Österreicher:innen kommt ein Stich derzeit gar nicht in Frage. Dabei könnte eine Impfpflicht für Pädagog:innen einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Kinder leisten, fordern Wiener Schulsprecher:innen.

Wie gut vorbereitet gehen wir in diesen Herbst? Warum kommt die Gesellschaft nicht aus der Corona-Falle? Und wie werden Schulen zu sicheren Orten?



Pro und Contra, Dienstag, 14. September 2021, um 22:30 Uhr auf PULS 4

Gäste:

Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Wien, NEOS

Rudolf Taschner, Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher, ÖVP

Dorothee von Laer, Virologin, Medizinische Universität Innsbruck

Mati Randow, Schulsprecher und Schüler

Hannes Grünbichler, Lehrer und Gewerkschafter

Moderation: Corinna Milborn

