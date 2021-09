"Ist Arbeit noch sexy?" - Coverstory zur Arbeitsmarktpolitik in den WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN-Donauraum

Wien (OTS) - Der österreichische Arbeitsmarkt hat sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie nahezu erholt. Gegenwärtig sind beim AMS sogar so viele Stellen offen gemeldet wie nie zuvor. Betrachtet man die Gesamtzahl an offenen Stellen, so liegt diese bereits deutlich über 200.000. Gleichzeitig haben viele österreichische Betriebe beträchtliche Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen zu besetzen, und leiden zunehmend unter Fachkräftemangel. Chefredakteurin der Wirtschaftsnachrichten Donauraum Marie-Theres Ehrendorff wirft einen Blick auf die aktuellen Probleme am Arbeitsmarkt und stellt die Frage "ist Arbeit noch sexy?". Fachkräftemangel auf der einen Seite und immer mehr Langzeitarbeitssuchende auf der anderen erfordern Einsichten und Kehrtwendungen in der Arbeitsmarktpolitik.

Zum Artikel:



Coverstory: Ist Arbeit noch sexy?

