ÖAMTC Fahrtechnik: Astrid Oraze und Katja Hasler sind Österreichs beste Autofahrerinnen (+Fotos, +Video, +Bundeslandsiegerinnen)

Zwei Steirerinnen gewinnen jeweils eine exklusive Mercedes-Benz-A-Klasse

Wien (OTS) - Am 11. September 2021 wurde pandemiebedingt das "She's Mercedes Lady Day" Finale – Österreichs größter Verkehrssicherheitsaktion für Frauen – als Doppelfinale der Jahre 2020 und 2021 parallel zueinander im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf ausgetragen. Das Finale 2020 musste auf dieses Jahr verschoben werden. Astrid Oraze (47 Jahre) aus Niederschöckl (Siegerin 2021) und Katja Hasler (28 Jahre) aus Pöls-Oberkurzheim (Siegerin 2020) konnten sich unter jeweils 50 Finalistinnen durchsetzen und mit ihrem fahrerischen Können überzeugen. Die beiden Steirerinnen dürfen sich über jeweils eine Mercedes-Benz A 180 d Kompaktlimousine im Wert von über 43.000 Euro freuen. Der Bewerb wurde 2021 zum 24. Mal von der ÖAMTC Fahrtechnik in Kooperation mit den Partnern Mercedes-Benz, Michelin und Casinos Austria durchgeführt. Über die Jahre haben bisher rund 14.400 Damen an den speziell für den Bewerb zugeschnittenen Fahrtechnik Trainings teilgenommen.

Jährlich melden sich über 3.000 Frauen aus ganz Österreich haben sich für den "She's Mercedes Lady Day" angemeldet, 600 Autofahrerinnen werden jährlich für die Wettbewerbe ausgelost. In Einzelbewerben, ausgetragen in den acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren in ganz Österreich, stellten die Wettbewerbsteilnehmerinnen von April bis Juli 2020 und 2021 ihr Fahrkönnen, Geschicklichkeit, aber auch ihr umfangreiches Wissen über das Autofahren unter Beweis. Die jeweiligen Tagessiegerinnen qualifizierten sich für das große Finale.

"Die Veranstaltungsreihe gibt Autofahrerinnen jedes Jahr die Möglichkeit, bei den Fahrsicherheitstrainings in unseren acht Zentren Mercedes-Benz Modelle zu testen und am Finaltag unter Anleitung erfahrener Instruktorinnen und Instruktoren alle Bewerbe mit den neuesten Mercedes-Benz Fahrzeugen zu absolvieren. Außerdem erwartet die Damen ein unvergessliches Wochenende mit einzigartigem Rahmenprogramm", so Karl-Martin Studener, Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik über das Event.

"Sicherheit gehört zur DNA von Mercedes-Benz. Darum ist der Lady Day als eine der größten Fahrsicherheitsaktionen Österreichs unverzichtbar. Wir gratulieren allen Gewinnerinnen", freut sich Carsten Dippelt, CEO von Mercedes-Benz Österreich.

Showdown beim She's Mercedes Lady Day Doppelfinale

Am Finaltag traten die Teilnehmerinnen aus 2020 und 2021 jeweils parallel auf dem Gelände der ÖAMTC Fahrtechnik Teesdorf in Kleingruppen gegeneinander an. Die Fahrerinnen hatten insgesamt fünf Stationen zu absolvieren und zu beweisen, wie gut sie das Fahrzeug beherrschen. Zu den Aufgaben zählten Bremsen-Ausweichen, Off Road Parcours, Zeitslalom und gleichmäßiges Fahren. Mercedes-Benz stellte einen hochwertigen Fuhrpark zu Verfügung, mit dem die Finalistinnen ihr Können demonstrierten. Als krönenden Abschluss wurden die Ladies zu einem Gala-Abend im Congress Casino Baden eingeladen. Dort wurde der Hauptreis, die Mercedes-Benz-A-Klasse von Herrn Carsten Dippelt (CEO Mercedes-Benz Österreich), an die beiden glücklichen Gewinnerinnen überreicht.

Neben den Gesamtsiegerinnen konnten sich auch die besten Lenkerinnen aller Bundesländer mit ihrer Leistung hervorheben und erhielten attraktive Preise von Mercedes-Benz, Michelin und Casinos Austria.

Bundesländer-Gewinnerinnen 2020:

Niederösterreich: Jennifer Pichl aus Paudorf

Oberösterreich: Katharina Haderer aus Münzkirchen

Kärnten: Ulrike Mayrhofer aus Klagenfurt

Steiermark: Edith Beck aus Hart bei Graz

Salzburg: Sabine Thiess aus Zell am See

Burgenland: Sonja Rohr aus Stadtschlaining

Tirol: Elfriede Stadler aus Erl

Wien: Uschi Pintarich aus Wien Penzing

Vorarlberg: Kiara Küng aus Feldkirch

Bundesländer-Gewinnerinnen 2021:

Niederösterreich: Sandra Fuchs aus Krems

Oberösterreich: Gunda Chiba aus Marchtrenk

Kärnten: Elisabeth Rauter aus Gallizien

Steiermark: Eva Langer aus Graz

Salzburg: Manuela Schrögnauer aus Munderfing

Burgenland: Silke Kanitsch aus St. Margarethen

Tirol: Barbara Fuchs aus Westendorf

Wien: Michaela Markowski aus Wien Neubau

Vorarlberg: Natalie Läßer aus Hittisau

