AVISO Infineon Online Pressekonferenz zur offiziellen Eröffnung der neuen High-Tech Chipfabrik in Villach

Villach (OTS) - Wir laden alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sehr herzlich zur Online-Pressekonferenz anlässlich der offiziellen Eröffnung unserer Chipfabrik ein.

Infineon eröffnet seine neue High-Tech Chipfabrik für Leistungselektronik auf 300-Millimeter-Dünnwafer am Standort Villach, Österreich. Diese Investition von 1,6 Milliarden Euro stärkt als eine der größten in der Branche den Technologie- und Wirtschaftsstandort Europa. Die in der neuen Fabrik produzierten und weltweit stark nachgefragten Energiesparchips leisten zudem einen konkreten Beitrag zum Erreichen der Klimaziele.



Freitag, 17. September 2021

Beginn 11.00 Uhr



Folgende Sprecher*innen stehen Ihnen bei der Pressekonferenz zur Verfügung:

Reinhard Ploss, CEO Infineon Technologies AG

Jochen Hanebeck, Mitglied des Vorstands und COO Infineon Technologies AG

Sabine Herlitschka, CEO Infineon Technologies Austria AG

Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung unter: communications.austria @ infineon.com

Der Livestream zur Pressekonferenz erfolgt unter: www.infineon.com/missionfuture



Offizielle Eröffnung ab 13:30 Uhr "Ready for Mission Future"

Gerne laden wir Sie auch zur Eröffnungsfeier mit hochkarätigen Gästen ein. Erhalten Sie einen Einblick in den Reinraum und die "One Virtual Fab" von Infineon. Programm und Link zur Livestream-Teilnahme unter www.infineon.com/missionfuture.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!





