SPÖ-Deutsch: „Regierung ist schuld, dass Österreich ‚Corona-Loser‘ ist“ - Kurz auf Tauchstation, Mückstein im Schlafsaal

Regierung stolpert planlos in nächsten Corona-Herbst: Keine Klarheit, noch immer keine Verordnung, keine Impfoffensive

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Montag, scharfe Kritik am „desaströsen Corona-Management der Regierung Kurz“ geübt. „Die Regierung wird beim Corona-Management offenbar aus Erfahrung dümmer und stolpert so wie schon letztes Jahr planlos in den nächsten Corona-Herbst. Statt Österreich mit einem klaren Plan, Voraussicht und einem funktionierenden Corona-Management zum Corona-Musterschüler zu machen, ist Kurz daran schuld, dass Österreich im internationalen Vergleich ‚Corona-Loser‘ mit hoher Infektions- und niedriger Impfrate ist“, betonte Deutsch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Kurz ist wie immer, wenn es schwierig wird, auf Tauchstation und der grüne Gesundheitsminister wandelt auf den Spuren seines Vorgängers und verharrt im Schlafsaal. Denn die wiederholt für Wochenbeginn angekündigte neue Corona-Verordnung lässt weiter auf sich warten. Dabei darf angesichts der rollenden vierten Welle keine Zeit verloren werden – es geht hier um Menschenleben“, so der dringende Appell Deutschs an die Regierung, endlich in die Gänge zu kommen. ****

Die Regierung habe nichts aus ihren Fehlern gelernt: „Kurz hat im Sommer österreichweit plakatiert, dass die Pandemie gemeistert sei – mit diesen Fake News hat Kurz die Bevölkerung getäuscht und die Menschen fahrlässigerweise in falsche Sicherheit gewiegt. Statt eine Impfoffensive zu starten, hat Kurz klammheimlich die Impfkampagne abgedreht – mit dem Ergebnis, dass die Impfrate im Keller ist. Und bereits kurz nach Schulbeginn sind über hundert Klassen und damit tausende Schüler*innen in Quarantäne. Doch die Regierung hat entschieden, dass die Sonderbetreuungszeit erst ab 1. Oktober gilt – damit lässt Türkis-Grün die Eltern bei der Betreuungsproblematik schon wieder im Stich“, so Deutsch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Dass die Regierung auch aus 20 Monaten Erfahrung mit Corona nichts gelernt hat, ist eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen. Die Regierung muss ihr Corona-Management by Chaos endlich beenden“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/bj

