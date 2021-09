„DIE.NACHT“ mit neuem Talk-Format: Duscher & Gratzer eröffnen das „Hotel Campinski“ am 14. September in ORF 1

Davor: „Willkommen Österreich – Gags, Gags, Gags“ blickt vor dem Herbstauftakt auf das Beste der vergangenen Saison

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ startet in den Herbst und präsentiert zum Auftakt am Dienstag, dem 14. September 2021, um 23.15 Uhr in ORF 1 ein neues Talk-Format mit den beliebten FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer: Als Gastgeber im „Hotel Campinski“ – ihrem liebevoll ausgestatteten Camping-Mobil – fahren sie quer durch Österreich und begrüßen bei ihren Stopps in fünf Bundesländern jeweils zwei Gäste, mit denen sie ihre aktionistische Talk-Show bestreiten: Dabei wird geplaudert, gegrillt, getrunken, gespielt und gesungen. Zum Start machen die beiden Halt am Neusiedler See im Burgenland und laden zu ihrer ersten „Talk-Show on the road“ Österreichs Koch des Jahres Max Stiegl sowie die gefeierten Winzer/innen aus Gols, die Geschwister Renner. Davor, um 22.00 Uhr, gibt es „Gags, Gags, Gags“ bei „Willkommen Österreich“ – Stermann und Grissemann blicken vor dem Herbstauftakt nächste Woche auf das Beste der vergangenen Saison. Und um 23.50 Uhr steht ein Wiedersehen mit der kultigen „Sendung ohne Namen“ zum Thema „Die Welt im Taumel“ auf dem „DIE.NACHT“-Programm.

„Willkommen Österreich – Gags, Gags, Gags“ um 22.00 Uhr

Für die Rückschau auf die Frühjahrssaison treffen einander die beiden gut gereiften Entertainer Stermann und Grissemann im Böhmischen Prater zu einer Partie Golf. Also genauer gesagt Mini-Golf, aber das hat Stermann wieder mal falsch verstanden. Und auch sonst ist beim Late-Night-Paar alles beim Alten. Inklusive Sticheleien, Wetteifern um die bessere Pointe und Gags, Gags, Gags. Thematisch reicht der Bogen von der alles überschattenden Corona-Pandemie, über die Höhen und Niederungen der Türkis-Grünen Regierung, den komischsten innenpolitischen Momenten, aber auch den Rücktritten von Rudi Anschober und Norbert Hofer, bis hin zur Frage was die Karaage ist (und was sie mit der Pandemiebekämpfung zu tun hat). Maschek. geben zu all dem ihren Senf dazu, und auch die schönsten Momente mit den „Willkommen Österreich“-Star-Gästen dürfen nicht fehlen. Mit dabei:

Elīna Garanča, Alfons Haider, Christian Kern, Larissa Marolt, Lars Eidinger und Marko Arnautovic.

Auftakt für „Hotel Campinski“ im Burgenland mit Max Stiegl und den Renner-Geschwistern um 23.15 Uhr

Hannes Duscher und Roland Gratzer machen mit ihrem Camping-Mobil am Neusiedler See Halt. Zu Gast in der „Talk-Show on the road“ sind Max Stiegl, Österreichs Koch des Jahres, sowie die Geschwister Renner, gefeierte Winzer/innen aus Gols. Max Stiegl demonstriert anhand eines Plüsch-Schweins die Details der Schweineschlachtung, und lässt sich dazu überreden, live am Elektrogriller Koteletts zuzubereiten. Mit den Renner-Geschwistern besprechen Duscher & Gratzer die wichtigsten Bio- und Marketing-Trends im Weinbau, bevor eine Runde Flaschendrehen gemeinsam im Planschbecken endet.

