HPV-Allianz gegründet

Kampagne: „From ten to teen“ setzt auf HPV-Impfung zum Schutz vor Krebs

Wien/Graz (OTS) - Speziell an Kinder zwischen neun und zwölf Jahren und deren Eltern richtet sich die Kampagne „From ten to teen“, die die neugegründete medizinische HPV-Allianz in den nächsten Monaten verfolgen wird. Mit einer möglichst frühen HPV-Impfung schützen Eltern ihre Kinder vor dem ersten Sexualkontakt vor verschiedenen Krebserkrankungen.

Bestimmte Stämme des Humanen Papillomavirus (HPV) können unangenehme Genitalwarzen und verschiedene Krebsformen auslösen. Unter anderem zählen dazu:

Gebärmutterhalskrebs

Peniskrebs

Analkrebs

Rachenkrebs



Seit vielen Jahren besteht die Möglichkeit einer Schutzimpfung gegen HP-Viren, mit denen rund 80 Prozent aller Erwachsenen in Österreich infiziert sind. Übertragen werden diese Viren beim Geschlechtsverkehr. Deswegen ist es sinnvoll, die Impfung vor dem ersten Sexualkontakt zu verabreichen, um Kinder und Jugendliche wirksam und sicher vor einer Ansteckung mit HP-Viren zu schützen.

HPV-Impfschutz für Kinder und Jugendliche

Dieser Aufgabe widmet sich die neue HPV-Allianz, die die Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (OEGGG) gemeinsam mit acht Österreichischen Medizinische Fachgesellschaften gegründet hat, mit ihrer Kampagne „From ten to teen“ (zu den Fachgesellschaften siehe Kasten). Mit dieser umfassenden Awareness-Kampagne sollen vor allem Kinder zwischen neun und zwölf Jahren sowie Jugendliche (und deren Eltern bzw. Bezugspersonen) mit allen Aspekten rund um HPV sowie der Impfung gegen krankheitserregende Stämme dieser Viren vertraut gemacht werden.

Alles rund um HPV und Impfschutz

Die HPV-Impfung ist für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren in Österreich kostenlos. Bei Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren wird nur der Selbstkostenpreis für die Impfung verlangt (ca. 70 Euro).

Websites für Kinder und Jugendliche

Ende Oktober 2021 wird die HPV-Kampagne mit einer Website (www.hpv-info.at bzw. www.tentoteen.at) sowie diversen Social-Media-Aktivitäten starten, um die Zielgruppe (Kinder und Jugendliche) optimal zu erreichen. Weitere Aktivitäten wie Veranstaltungen rund um das Thema Sexualität, HPV und HPV-Impfung sind in Planung.

Verbessertes HPV-Impfprogramm

Das Ziel der HPV-Allianz und der Awareness-Kampagne „From ten to teen“ ist die umfassende Information über HPV, die möglichen Folgen einer Infektion sowie die HPV-Impfung. Weiters wird ein verbessertes Impfkonzept an Schulen sowie eine Kostenübernahme für den Impfstoff für alle Kinder und Jugendlichen angestrebt.

Medizinische Fachgesellschaften hinter der HPV-Allianz:

AGO | Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie der OEGGG

ÖGKJ | Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde

ÖGCH | Österreichische Gesellschaft für Chirurgie HNO Österreichische Gesellschaft für HNO

ÖGU | Österreichische Gesellschaft für Urologie und Andrologie

ÖGDV | Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie

OeGHO | Österreichische Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie

GSÖ | Gesellschaft für Schulärztinnen und Schulärzte Österreichs

OEGGG | Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe

