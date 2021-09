Bilder von Antal Jancsek im Bezirksmuseum Landstraße

Ausstellung bis 9.3.2022, Auskünfte: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Der aus Ungarn stammende Maler Antal Jancsek (1907 – 1985) hatte ein Atelier im 3. Bezirk in der Stanislausgasse. Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) zeigt ab sofort eine Sonder-Ausstellung mit eindrucksvollen Gemälden des Künstlers, der einst in Wien, Italien und Paris wohnte. Blumen, Landschaften, Menschen, Getier, Volksbrauchtum sowie der Zirkus waren Jancseks bevorzugte Motive. In bewegenden Bildern widmete sich der Kreative den Tagen der Revolution in Ungarn. Die Schau „Antal Jancsek“ läuft bis Mittwoch, 9. März 2022. Das Museum ist jeweils Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) offen. Der Zutritt ist kostenlos. Die aktuellen Corona-Regeln sind vom Publikum einzuhalten. Gegen Spenden hat das ehrenamtliche Museumsteam keinen Einwand. Nähere Auskünfte: Telefon 4000/03 127 (während der Öffnungszeiten), E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Antal Jancsek absolvierte erfolgreiche Ausstellungen in Wien, Dresden, Mailand, Genua, Stockholm und Tokyo. Arbeiten dieses Malers sind in privaten und öffentlichen Sammlungen zu finden, beispielsweise in der „Ungarischen Nationalgalerie“. Auch des Künstlers Tochter hat sich der Malerei verschrieben: Adrien Jancsek stellte ihre ausdrucksstarken Gemälde zum Beispiel im September 2017 im Bezirksmuseum Landstraße aus. Informationen über das Museum (Öffnungsstunden, Sperre an Feiertagen und an schulfreien Tagen, Bezirkshistorie-Sammlung, Veranstaltungen, etc.) lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

