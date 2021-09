Genderfaire Sprache und Sprachtechnologie

Podiumsdiskussion mit Expert:innen der nicht-binären Community, Gleichbehandlung, Übersetzung und Sprachtechnologie

Wien (OTS) - Erhebliche Unterschiede in der Medienberichterstattung über nicht-binäre Personen, wie kürzlich das Outing von Demi Lovato, zeigen noch große Unsicherheiten im deutschen Sprachraum zum Thema der geschlechterinklusiven und/oder geschlechterneutralen Sprache. Leser:innen, Leser*innen, Leser_innen, Leser’innen, Lesxs, Les**, Lesens oder eine ganz andere Strategie?



Moderiert von ORF-Journalistin Romana Beer diskutieren Expert:innen der nicht-binären Community, Gleichbehandlung, professionellen Übersetzung und Sprachtechnologie das Thema der genderfairen Sprache und Sprachtechnologie in einer Podiumsdiskussion am 17. September 2021 um 19:00 Uhr. Aufgrund von Platzbeschränkungen ist eine Anmeldung erforderlich.



Zeit & Ort: 17.09.2021 von 19:00 bis 20:30 Uhr, Conference Center des Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien

Anmeldung: https://genderfair.univie.ac.at/contact.html

Expert:innen: https://genderfair.univie.ac.at/workshop.html

Rückfragen & Kontakt:

Dagmar Gromann, Universität Wien

dagmar.gromann @ univie.ac.at