FPÖ – Nepp: Völliges Chaos bei „Alles Gurgelt“

Website seit Stunden nicht erreichbar

Wien (OTS) - Bei den Zwangstests der Wiener Schüler zeichnet sich das nächste totale Chaos ab. So ist die Website von „Alles Gurgelt“ seit Stunden nicht erreichbar. Bereits gestern Abend konnte die Seite teilweise nicht aufgerufen werden. „Viele verzweifelte Eltern haben heute vor Schulbeginn nicht gewusst, was sie tun sollen, da die Kinder ihre Testung in der Früh nachweisen müssen. Einmal mehr zeigt sich, dass hier bei der verantwortlichen Firma „Lifebrain“ vieles nicht funktioniert und es sich hierbei um ein Millionengeschäft im Umfeld der Wiener SPÖ handelt, das dringend durchleuchtet werden muss“, so der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp, der eine diesbezüglich weitere gemeinderätliche Anfrage der FPÖ ankündigt.



Nepp verlangt, die völlig sinnlose Testpflicht von Kindern, die keinerlei Symptome haben und gesund sind, umgehend zu stoppen. „Schüler, Lehrer und Eltern brauchen endlich einen normalen Schulbetrieb anstatt des täglichen Testwahnsinns, der nur zu chaotischen Zuständen führt“, so der Wiener FPÖ-Obmann.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at