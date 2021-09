Virinnox bringt Antikörper-Soforttest in die Apotheken

Schnell und unkompliziert zum Antikörper-Status

Wien, Linz (OTS) - Genesene, aber auch Geimpfte möchten wissen, wie resistent ihr Körper nach durchgemachter COVID-Erkrankung oder verabreichter Impfung ist. Healthcare-Spezialist Virinnox sorgt ab sofort für eine rasche Ermittlung des Antikörper-Status. Einfach in ausgewählte Apotheken gehen und testen lassen – binnen 15 Minuten steht das Ergebnis fest.

Das österreichische Healthcare-Unternehmen Virinnox bietet in Kooperation mit UPN Austria (www.upn.at) als Hardwarepartner ab jetzt die Möglichkeit an, schnell und unkompliziert die Anzahl der neutralisierenden Antikörper im Blut festzustellen. Die digitale Plattform von Virinnox dient hier als One-Stop-Shop: zunächst erfolgt die Anmeldung unter www.virinnox.com, wo die jeweilige Apotheke sowie ein frei zu wählender Termin gebucht werden kann. Anschließend wird vor Ort in der Apotheke ein Tropfen Kapillarblut aus der Fingerbeere entnommen und analysiert. Der Testvorgang dauert rund 15 Minuten. Das Ergebnis bekommt der oder die Getestete per SMS oder Email zugesandt. Die unverbindliche Preisempfehlung seitens Virinnox beziffert sich auf 29,90 Euro pro Testeinheit. Ein sukzessiver Ausbau des Apotheken-Netzwerkes ist in Umsetzung.

Ein Testgerät – mehr als 30 Parameter



Als besonders leistungsstark erweist sich in diesem Zusammenhang das eingesetzte Blutanalysegerät von UPN Austria. Als hochentwickelte Point-of-Care Lösung liefert das Gerät ein schnelles Messergebnis in nur wenigen Minuten für mehr als 30 Parameter. Darunter fallen Schnelltests für Stoffwechsel (u.a. Vitamin D oder Eisen), für Entzündungswerte (u.a. Sepsis oder Schilddrüse), für Infektionskrankheiten (u.a. SARS-CoV-2 oder Influenza A/B), für Kardiologie (u.a. Herzinsuffizienz), für Blutgerinnung und für Zuckerwerte. Die mitgelieferten Testkits weisen eine lange, 12-monatige Haltbarkeit auf und können bei Raumtemperatur gelagert werden. Das Blutanalysegerät ist service- und wartungsfrei. Virinnox wendet sich mit dieser Testvorrichtung auch an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter damit unbürokratisch, ohne Umwege und professionell eigens testen können – ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit der Arbeitnehmer!

Antikörper als hilfreiche Informationsquelle

Fristete die Erhebung des Antikörperstatus in Zeiten vor der COVID-Pandemie noch ein Nischendasein, so entwickelte sich diese mittlerweile zu einer probaten Informationsquelle. Insbesondere im Hinblick auf die vermutlich notwendige, dritte Auffrischungsimpfung ist die Ermittlung der individuell vorhandenen Antikörper sehr wichtig. Erst dadurch besteht nämlich Klarheit darüber, ob ein dritter Stich überhaupt erforderlich ist oder nicht. Ausschlaggebend ist hierfür der sogenannte „Titer“-Wert im Blut des Menschen.

Über Virinnox



VIRINNOX ist ein österreichisches, inhabergeführtes Healthcare- Unternehmen, das sicheres Testen in einer digitalen Plattformumgebung abbildet. Die Gesundheit des Einzelnen steht dabei für Virinnox an erster Stelle. Die entwickelte digitale Plattform dient als Schnittstelle und One-Stop-Shop für das komplette Testverfahren, vorrangig in Apotheken als erste Anlaufstellen – sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen im Partnernetzwerk. Angefangen von der Testbeschaffung über die Terminplanung bis zur Testauswertung sowie -übermittlung kann alles aus einer Hand bereitgestellt werden. „White Label“- Lösungen individuell für Unternehmen und Organisationen sind ebenfalls möglich.

www.virinnox.com



Rückfragen & Kontakt:

Reichl und Partner PR

Mag. Joachim Helmchen

Account Manager

+43 664 85 958 36

joachim.helmchen @ reichlundpartner.com