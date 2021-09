Start des mittelfristigen IFA Prime Investments „V33“ in Salzburg

IFA realisiert bis 2024 ein Mixed-Use Quartier mit Hotel, Büros, Gewerbe, Gastronomie und gefördertem Wohnbau

Immobilieninvestment mit mittelfristigem Anlagehorizont

Realwertsicherung des gesamten Quartiers, Rendite-Optimierung durch laufende Mieteinnahmen und geplanten Verkauf in 8 – 13 Jahren

Mit „V33 | Das neue Quartier am Tor zur Salzburger Altstadt“ setzt IFA den Erfolgskurs in der Mozartstadt fort und ermöglicht eine Beteiligung an einem mittelfristigen Prime Investment. Am Einfahrtstor zur historischen Altstadt realisiert IFA ein Mixed-Use Quartier aus Hotel, Büro-, Gewerbe- und Gastronomieflächen sowie mietsicherem, geförderten Wohnbau. Das Projekt eignet sich ideal für Anlegerinnen und Anleger, die von einem attraktiven Immobilieninvestment mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von 8 bis 13 Jahren profitieren möchten. Das Gesamt-Investmentvolumen beträgt 65,6 Mio. Euro. Eine Beteiligung an der Projekt-KG mit persönlichem Eintrag der Anteile im Firmenbuch ist ab rund 100.000 Euro Eigenmittel, verteilt auf zwei Jahre, möglich.

„‚V33‘ kombiniert einen soliden Sachwert der Assetklasse Immobilien – und somit eine Realwertsicherung – mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von 8 bis 13 Jahren. Anlegerinnen und Anlegern bietet das Investment laufende Mieteinnahmen sowie die Realisierung der Wertsteigerungspotenziale beim geplanten Verkauf. Eine sinnvolle Ergänzung für jedes Portfolio“, berichtet Michael Baert, CTO der IFA AG. „Sämtliche Bauvorbereitungen inklusive der erforderlichen Genehmigungen sind bereits abgeschlossen. Die Baukosten sind als Fixpreis garantiert.“

Die geplanten laufenden Mieteinnahmen nach Fertigstellung von „V33“ im Jahr 2024 bieten eine Absicherung gegen etwaige zukünftige Inflation. Der geplante Verkauf nach eingespielter Betriebs- und Wertsteigerungsphase realisiert den Wert der Immobilie für Anlegerinnen und Anleger und ermöglicht es, an einer Wertsteigerung zum Verkaufszeitpunkt zu partizipieren.

Drittes IFA Prime Investment in Salzburg

Mit dem aktuellen Projekt bietet die 1978 gegründete IFA AG abermals ein exklusives Immobilieninvestment in Salzburg, das dritte Prime Investment nach „Palais Faber“ und „Residenz Mayburg“. Das mittelfristige Prime Investment „Residenz Mayburg“ war 2020 in wenigen Wochen zu 100% platziert und ist jetzt bereits in Bau. Der Spatenstich erfolgte Ende Juli.

Daten & Fakten: „V33“

Standort: Vogelweiderstraße 33, 5020 Salzburg

Projektart: Mixed-Use Quartier mit Hotel, Büros, Gewerbe, Gastronomie, gefördertem Wohnbau und Tiefgarage

Anlagehorizont: mittelfristig, 8 – 13 Jahre

Gesamt-Investmentvolumen: 65,6 Mio. Euro

Kommanditkapital: 38,4 Mio. Euro

Investment: Beteiligung an der Kommanditgesellschaft „V33 Projektentwicklungsgesellschaft m.b.H. & Co KG“ mit persönlichem Eintrag im Firmenbuch

Geplanter Baubeginn: Sommer 2022

Geplante Fertigstellung: Herbst 2024

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 478 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,43 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

