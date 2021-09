Perspektiven:wechsel

musik aktuell - neue musik in nö startet im Musikherbst 2021 durch

Tulln an der Donau (OTS) - Was brauchen wir eigentlich, um uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln? Uns dieser Frage immer wieder auf unterschiedliche künstlerische Art zu widmen, ist die Essenz der Konzertsaison von musik aktuell – neue musik in nö 2021, die von artist-in-residence Julia Lacherstorfer (ALMA, Spinnerin, Love Tree Ensemble, Ramsch und Rosen) unter dem Motto „Perspektiven:wechsel“ kuratiert wurde.



Rund 70 inspirierende Konzerte mit Neuer Musik ohne Genregrenzen warten im Musikherbst 2021 in Niederösterreich darauf, gehört zu werden. Die pralle Vielfalt des musikalischen Angebots ist beeindruckend:

Agnes Palmisano interpretiert englische Renaissance-Lieder als Wienerlieder im Dialekt neu, während Rapper Knecht Albrecht scharfsinnig-humoristische Gesellschaftskritik übt. Die aufstrebende Band Striking Roots into the Void experimentiert mit dem Zusammenspiel von Musik und Bewegung, das Jazztrio SWANtje besticht in seinem Programm „NOW!“ mit eindringlichen Eigenkompositionen und Improvisationen. Duo Aliada fordert sein Publikum im demokratischen Konzert „Wo geht’s lang? It’s your choice!“ zur aktiven Mitwirkung auf, während ALMA ihr zehnjähriges Bandjubiläum furios begehen und dabei die Grenzen zwischen Fantasie und Realität, Körper und Seele, Bühne und Wirtshaus in einem ungewöhnlichen Konzertformat sprengen.

Zwischen allen Konzerten spinnt sich ein verbindender Faden: die Bereitschaft, den Blickwinkel auf das eigene Schaffen immer wieder zu verändern, anzupassen und sich selbst wieder neu zu finden, im kreativen Prozess Bezug zu nehmen auf das, was uns umgibt, sensibel zu bleiben dafür, was unsere Gesellschaft braucht.

Die Initiative „musik aktuell – neue musik in nö“ fördert im Auftrag der NÖ Kulturabteilung neue, kreative, interessante Musik – landesweit und ohne stilistische Scheuklappen. Für unser Jahresprogramm 2021 hat artist in residence Julia Lacherstorfer aus rund 200 Einreichungen eine Auswahl getroffen. 120 Termine sind es geworden, ein Großteil davon geht panedmiebedingt im Herbst und Winter 2021 über die Bühne.

>> artist-in-residence: Julia Lacherstorfer

https://www.julialacherstorfer.at