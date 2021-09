Sterbehilfe: Umfangreiche Umfrage ab sofort online abrufbar

Studie belegt: Bei der Sterbehilfe verraten ÖVP und Kirche ihre Wählerschaft bzw. Gemeindemitglieder

Wien (OTS) - Die im Auftrag des Vereins „Letzte Hilfe“ durchgeführte und am Montag veröffentlichte repräsentative Umfrage zum Thema „Sterbehilfe“ steht ab sofort der Allgemeinheit zur Gänze online zur Verfügung. Mit diesem Schritt verfolgt die überparteiliche Organisation das Ziel, die Sterbehilfedebatte in Österreich voranzutreiben und einen entsprechenden sachlichen und faktenbasierten politischen Diskurs zu fördern. „Die Anzahl an Anfragen zu dieser Studie, die uns im Laufe der letzten Woche erreicht hat, war beeindruckend. Abermals hat sich gezeigt, dass das Thema ‚Sterbehilfe‘ die österreichische Bevölkerung weit mehr interessiert als die sogenannten ‚Volksvertreter‘. Auch wenn wir hinsichtlich der Liberalisierung der Sterbehilfe konkrete Ziele verfolgen, sind wir auch bemüht, einen grundsätzlich transparenten und dem Mehrheitswillen unterworfenen politischen Entscheidungsfindungsprozess zu unterstützen. Anfragen aus Akademikerkreisen haben zudem veranschaulicht, dass diese Zahlen auch ForscherInnen interessiert“, gab Initiative-Sprecher Eytan Reif bekannt.

Vor dem Hintergrund der bisherigen breiten Berichterstattung hob Reif einen weiteren Aspekt der Studie hervor, der bisher medial wenig beachtet wurde: „Diese Studie lässt erkennen, dass die zwei wichtigsten Organisationen im Lager der Sterbehilfegegner, nämlich die ÖVP und die Katholische Kirche, das Vertrauen jener Menschen, die sie vorgeben zu repräsentieren, missbrauchen. Selbst bei der Tötung auf Verlangen, die sowohl die ÖVP als auch die Katholische Kirche per Verfassungsgesetz verbieten möchten, vertreten die jeweiligen Entscheidungsträger eine Position, die dem Mehrheitswillen in den eigenen Reihen entgegengesetzt ist. Weder die ÖVP-Parteiführung noch die Bischofskonferenz könne sich auf irgendeine Legitimation berufen, wenn sie sich gegen eine Liberalisierung der Sterbehilfe in Österreich einsetzt.“

Gesamte Studie



