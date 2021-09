Ludwig/Ruck Benefizfußball-Turnier: Groß aufgespielt für den guten Zweck

Prominente aus Politik, Wirtschaft, Sport sowie Kultur und Medien ließen auf der Hohen Warte den Ball laufen. Der Erlös geht heuer an die Stiftung Kindertraum.

Wien (OTS) - Es war ein prächtiger Fußball-Nachmittag gestern Samstag auf der Hohen Warte. Strahlendes Wetter erhöhte die Spielfreude noch einmal kräftig. Nach einer Corona-bedingten Pause im Vorjahr konnten Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck ihr schon traditionelles gemeinsames Benefizfußball-Turnier wieder veranstalten. Das Ludwig/Ruck Benefizfußball-Turnier wurde heuer als 3G-Event ausgetragen.

„Wie in der Wirtschaft geht es auch am Rasen um Teamgeist, Zusammenarbeit, Einsatz und Motivation. Ich freue mich sehr, dass wir heuer wieder gemeinsam für den guten Zweck kicken konnten und dass die Spiele ausgesprochen fair ausgetragen wurden. Gleichzeitig können wir damit Kinder unterstützen, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat“, bilanziert WKW-Präsident Walter Ruck.

Bürgermeister Michael Ludwig ergänzt: „Als Spielmacher und Kapitän der Stadt Wien weiß ich, wie wichtig es ist, dass das Team zusammenhält und auch respektvoll miteinander umgeht. Nur durch die gemeinsame Anstrengung, die manche Gegensätze überwindet, gelingt es, große Ziele zu erreichen. Das gilt für den Fußball genauso wie für die Politik. Ich danke allen Beteiligten für das großartige Fußballfest!“

Gewonnen hat übrigens das Team Sport und Kultur mit Kapitän Günther Marek. Er hatte u.a. Ex-Rapid-Tormann Raimund Hedl (allerdings als Feldspieler zugange und auch mit vier Treffern Torschützenkönig), Schauspieler Christian Spatzek, Ruder-Weltmeister Christoph Schmölzer und Fußball-Legende Frenkie Schinkels in seinen Reihen. In den vier Teams beim Ludwig/Ruck Benefizfußball-Turnier war auch eine Reihe weiterer Prominente in den Aufstellungen zu finden. Neben den Kapitänen Michael Ludwig (mit Spielerinnen und Spielern aus allen im Gemeinderat vertretenen Parteien), Walter Ruck, und Paul Tesarek liefen u.a. auf: Flughafen-Vorstand Julian Jäger, IV-Geschäftsführer Johannes Höhrhan und WKW-Vizepräsident Hans Arsenovic.

Der Erlös des heurigen Benefizturniers geht an die Stiftung Kindertraum. Sie erfüllt Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder schweren Krankheiten. Insgesamt wurden 5.000 Euro erspielt. Als Vertreterin der Stiftung Kindertraum nahm Wirtschaftstreuhänderin Gerda Schönsgibl den Scheck entgegen.

